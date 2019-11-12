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§ NG.kz
Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии траншей прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Адильхан, который живёт в соседнем от школы доме. Он сообщил "НГ", что ямы возле забора, ограждающего территорию СШ № 29, вырыли примерно 3 месяца назад.
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* Серый волк
Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10886
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.11.19 - 19:32
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§ Матвей Запупыркин
Re: Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 12.11.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где мне ответили, что письмо получили, ответ дадут через 15 рабочих дней... не туда письма отправляете!!! ситуация серёзная, весь этот материал отправить нужно в прокуратуру...и ответ будет в тот же день..а действия по исправлению данной ситуации...уже начнутся утром следуйщего дня....
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* alex_60
Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
нужно в прокуратуру...и ответ будет в тот же день.

Ошибаетесь, ответ дадут через две недели.
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* alex_60
Re: Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серуля сейчас объяснит про ямы.
Это акиматовцы с нурлыботами выкопали и хотели спрятать мешки с деньгами, а тут дети. Прокол.
Пошли другие ямы копать. В другом районе.
А эти снегом засыпит скоро.
Следите за ямами!
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§ Козлов я
Огромные ямы возле пришкольной территории беспокоят родителей и учителей в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Серуля сейчас объяснит про ямы.
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