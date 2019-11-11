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§ NG.kz
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое на ул. Алтынсарина сегодня, 11 ноября, около 11.20, в редакцию "НГ" прислала пользователь сайта Анюта.
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§ костанаец
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 11.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так реагентами и посыпали, поэтому автобус и буксует
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* Серый волк
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10886
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.11.19 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
так реагентами и посыпали, поэтому автобус и буксует

Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

А на тротуаре козья тропа вместо расчищенного тротуара, чтоб козлы не потерялись?
:lol:
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§ костанаец
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 12.11.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

сверху каша, снизу лед
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§ Тот самый
Re: Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Какие удивительные реагенты. Нурлыкунские?

Реагенты неплохие, но вот инструкцию они не читали. Реагенты не дают замёрзнуть снегу и образоваться корке, убирать снег надо в любом случае. А у нас насыпят и неделю месим эту кашу. Машины ржавеют, обувь портится и самое главное: теперь ГРЯЗЬ даже зимой.
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* alex_60
Скользкая дорога. Автобус не смог подняться из лога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5839
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
теперь ГРЯЗЬ даже зимой.

Как в Москве.
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