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§ NG.kz
Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов подозревается в получении взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Костанайского областного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов".
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§ abaika95
Re: Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикорр. работает!) Молодцы ребята.


"Вычистим землю,посадим сад и сами ещё успеем погулять в этом саду!"

(с) Мой друг Иван Лапшин
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§ maxsaf
Re: Глава центра фитосанитарной диагностики и прогнозов...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководителя Костанайского областного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов"

Казалось бы - ну какие могут быть взятки на такой должности? Его наверное даже в семейном клане стыдились. В конце концов нашел способ, но что-то пошло не так :lol:
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