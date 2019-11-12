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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1634
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60
----Да не пенс я ещё
:lol: :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да не пенс я ещё

Вам 40 как Таноми :lol: :lol: :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.11.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем интересующимся моим возрастом сообщаю: я только-только вступила в исконно бальзаковский возраст Так что я, возможно, даже моложе kbkz1980 :-P
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну это же просто прикол был - а вы купились на это//



Ааааа а я то думал!?!...) Ха-ха-ха))) шутка зачёт!)) Нет правда(вытерает слезы от смеха) вы шутник)) и при чем не пенс)
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


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Сообщений: 58
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 12.11.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вкуснее

Вкуснее получается , когда выбранное тобой мясо при тебе измельчат и набьют. Дорого по сравнению с Разумовичем, но оно того стОит

[Исправлено: Я, 12.11.2019 - 18:31]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4344
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Всем интересующимся моим возрастом сообщаю: я только-только вступила в исконно бальзаковский возраст Так что я, возможно, даже моложе kbkz1980

Я не скрываю свой возраст,в отличии от вас.
В своём бальзаковском меня не плющило от дорам,поэзии алкоголика Сукачёва и космич.королевства тем более.
Жизнью живу активной-будет что вспомнить.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дорого по сравнению с Разумовичем, но оно того стОит//


Согласен)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5839
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон сказал что Серуля старше его на три года. Вообще похоже, похоже зубов уже нет, мямлит че-то что и не поймёшь что.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5839
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Вкуснее получается , когда выбранное тобой мясо при тебе измельчат и набьют

Не согласен.
Ну набить мясо и что. Все? До вкуса ещё далеко.
Тогда можно просто мясо съесть и все.
Колбаса это же не не только мясо, это специи, также соль, шпик,да много чего, и все в определённых пропорциях. Поэтому серьёзные рецепты и хранятся за семью печатями.

[Исправлено: alex_60, 12.11.2019 - 19:52]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этож сколь тёть Юле лет?
Если помнит что в 70ом электротяги в городе не было.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5839
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, похоже многие тут видели Ленина на броневике.Живым.
Это почётно. Вызывает уважение.
Несмотря ни на что.
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