Цитата: Я:

Вкуснее получается , когда выбранное тобой мясо при тебе измельчат и набьют

Не согласен.

Ну набить мясо и что. Все? До вкуса ещё далеко.

Тогда можно просто мясо съесть и все.

Колбаса это же не не только мясо, это специи, также соль, шпик,да много чего, и все в определённых пропорциях. Поэтому серьёзные рецепты и хранятся за семью печатями.



[Исправлено: alex_60, 12.11.2019 - 19:52]