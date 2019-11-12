/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 377 из 377«1...375376377
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12122
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Коньяк - стоит 3-4 Евро?

Если по западным стандартам - это, конечно, бренди. Но ГОСТ на коньяк у нас есть.
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если по западным стандартам - это, конечно, бренди.

Коньяк-это в принципе бренди. С поправкой на соответствующий район происхождения.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4341
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.11.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да может и есть! Где??? Где та колбаса отечественного производства в которую кладут меньше соли и больше специй, в результате чего она меньше обладает тошнотворным запахом жира?

Кушайте Ариант.
С вами спорить -пустое.
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кушайте Ариант.С вами спорить -пустое//


Неплохая колбаса,но по мне Разумович вкуснее)
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости соцсетей: Гугол стал массово банить гугол-аккаунты за hate speech в комментариях к роликам на Youtube
Watsapp стал массово банить пользователей, которые состоят в "нехороших" группах с компрометирующими названиями. Баны выдаются раз и навсегда. Тоталитаризм больших компаний)
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зато любите указывать на недостатки . Как там кстати в Дубне с парапетом ?)/



Лучше сюда перейдем) а то скажут тему уводите) про парапет незнаю у Серого надо узнать) там вообще катавасия какая-то с набережной) горожане недовольны..
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Какие новости в моем городе??
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Краснодаре


Застройщик получил 3 года за хищение 340 млн. Руб (застройщики везде одинаковые)


Лесные пожары в одном из районов края не прекращаются


40 школьников госпитализировано из-за отравления на Кубани


Следователя из Сочи объявили в международный розыск


Скука в общем)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога улыбается и машет,на картинке,
а в реале все обидеть норовит местных.
в чем для него тут выгода, не пойму.
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
---- Эх , abaika95,abaika95 --- неужели вы думаете , что не слежу за местными новостями ??Пойду лучше погуляю - на улице солнышко , +15 . Кстати , сквер почти доделали.Красота !!
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обидеть норовит местных
---Кого?? Вас ?? Вы сильно ошибаетесь . Бывает . Холодно , наверное ?
Профайл

* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-- Эх , abaika95,abaika95 --- неужели вы думаете , что не слежу за местными новостями ??Пойду лучше погуляю - на улице солнышко , +15 . Кстати , сквер почти доделали.Красота !!//



Гога я конечно не уверен) но лучше съешьте что-нибудь от забывчивости) а то мерещится вам всякое,то советы мои вам то вдруг забываете что новости хотели узнать своего города) нехорошо....погуляйте,свежий воздух он...очищает душу и разум от всякого...))
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 377 из 377«1...375376377
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Гога, Rexyn, alex_60, abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 6
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх