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≡ Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области запланировали отметить эти даты открытием предприятий, вводом коммуникаций, вручением ключей от квартир. Что именно приурочат к 1-му и 16 декабря, на совещании 11 ноября доложил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ.
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//как же во времена Кенесары , Абылай-хана//


Ой там вообще ужас был) просто мы живём в общей административной,чиновничьей,номенклатурной традиции и парадигме с Россией) точнее она нам свою чиновничью этику навязала) другой простите у нас не было) на лошадках по степи бегали,чиновники сильно не нужны были) вот и сравниваю с культурной традиции прошлых лет и времён)
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* Гога
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чиновничью этику навязала) другой простите у нас не было
---А как-же 550 лет Ханству , ещё чему-то --750лет праздновать будете.
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У нас оппозиционных политиков отстреливают связав руки в горах/


Это про кого вы так??


Цитата-//в России прям на мосту у Красной площади//


Вы действительно верите в эту чушь?) Про "подарок" Путину на ДР?)
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-А как-же 550 лет Ханству , ещё чему-то --750лет праздновать будете//



А при чем тут административная система и чиновники?)
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* Гога
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
----- Суть была в этом ---**Вы же не любите , когда поуехавшие дают вам советы .Так и вы тогда не лезьте в наш огород .Благодарю .***
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§ drakon
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это про кого вы так??

Алтынбека Сарсенбаева и его помошников,
так наверное... :-o
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы же не любите , когда поуехавшие дают вам советы .Так и вы тогда не лезьте в наш огород .Благодарю .***//



Странно,я вроде и не пытался вам что-то советовать ) просто утверждаю что чиновники да и во многом чиновничья ментальность "наших" с "вашими" одна,потомучто из одной Гоголевской "шинели" вышла) только и всего) Благодарю.
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Алтынбека Сарсенбаева и его помошников//



Читаю сейчас на "Вике" все причастные к этому делу,сидят. Дальше подробностей нет.

[Исправлено: abaika95, 12.11.2019 - 16:26]
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* Гога
Re: Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.11.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что-то советовать
---Зато любите указывать на недостатки . Как там кстати в Дубне с парапетом ??
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§ drakon
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все причастные к этому делу,сидят.

А те ли сидят?Речь шла об убийствах,
а не кто сидит... :-o
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А те ли сидят?Речь шла об убийствах,а не кто сидит/



ничего не понял) те кто причастен к делу убийства Сарсенбаева наказаны и отбывают наказание.те сидят или нет? вопрос риторический и в юриспруденции не применим,следствие прошло.

Дальнейших подробностей на Википедии не пишут)
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