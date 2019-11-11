Butch Флуд и оффтопик (часть 4) #5628





(Полноправные пользователи) Сообщений: 289

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Цитата: kbkz1980:



Да может и есть! Где??? Где та колбаса отечественного производства в которую кладут меньше соли и больше специй, в результате чего она меньше обладает тошнотворным запахом жира?

В ответ же на реплику Алекса, скажу, Вы наверняка знаете что россияне очень тепло относятся к казахстанскому так называемому коньяку. Тогда как для меня он прямо скажем отдаёт рудненским "грушевым" и даже в гомеопатических пропорциях не имеет запаха винограда. И хотя наилучший, на мой взгляд, продукт я приобретал в фирменном магазине завода Квинт в Тирасполе, в России, в частности Краснодраском крае, делают приличный напиток. То есть в сущности всё в соответствии с поговоркой. Это лично мне не нравится колбаса местных производителей, но я не могу их винить за то, что они ориентируются на вкусовые пристрастия большинства потенциальных потребителей, у которых претензии к ней могут быть совершенно иными. В конце концов я и бешбармак не люблю, потому что от него сильно пахнет жиром. Тем не менее это национальное блюдо.