Цитата: olegggon:

Там ещё трубу вынесли на Баймагамбетова, полностью перекрыв одну сторону дороги

А вот оно чего... недавно проезжал по Баймагамбетова и видел заграждение со знаком, но трубу не заметил - ехал по той стороне, которая не перекрыта, а погодка такая, что за дорогой следить надо (каша, колдобины)