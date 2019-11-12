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≡ Замена центральной канализации по улице Шипина - грустное продолжение		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Замена центральной канализации по улице Шипина - грустное продолжение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, примерно 7.40 был очень неприятный случай на этом участке. Так как комунальщики все-таки продолжили ремонт и раскопали указанный на фото участок, то теперь между домами и ямой узкое пространство. До этого яму загораживали сеткой (перекрывали улицу), вчера вроде не загородили...
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§ dandiv
Замена центральной канализации по улице Шипина - грустное продолжение
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тексте пропустил - маршрутный автобус №5 и забыл ссылку на предыдущую статью указать... исправляюсь
Замена центральной канализации по улице Шипина

[Исправлено: dandiv, 12.11.2019 - 10:37]
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§ olegggon
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина - грустное...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1041
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.11.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там ещё трубу вынесли на Баймагамбетова, полностью перекрыв одну сторону дороги, и не видно чтобы что-то делали для исправления этого. А ведь это очень небезопасно для дорожного движения.
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§ dandiv
Re: Замена центральной канализации по улице Шипина - грустное...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Там ещё трубу вынесли на Баймагамбетова, полностью перекрыв одну сторону дороги

А вот оно чего... недавно проезжал по Баймагамбетова и видел заграждение со знаком, но трубу не заметил - ехал по той стороне, которая не перекрыта, а погодка такая, что за дорогой следить надо (каша, колдобины)
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