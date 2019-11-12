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§ NG.kz
Как по цвету определить толщину льда - советы экспертов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с приближающимся сезоном холодов и замерзанием рек и водоемов специалисты по ЧС призывают жителей области быть осторожными на льду. Эксперты дали несколько советов, как по цвету льда определить, насколько он безопасен.
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§ alex_60
Re: Как по цвету определить толщину льда - советы экспертов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"Лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен", - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.//

про цвет.
может в Алмаате все так однозначно.
но на самом то деле -река,озеро, соляной состав,
разные регионы,
куча нюансов.
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* лимон
Re: Как по цвету определить толщину льда - советы экспертов
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня на лёд любого цвета не заманишь сейчас
если только с берега полюбоваться
а в детстве бегали через Тобол в Альжанку - дичку яблочки сады там были и камни с кирпичами бросали на лед, смотрели как трещины расходятся
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