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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Во ребята отожгли. Крутяк. Поржал.) пар спустили и даже не одного красного. Батл клёвый получился

С тебя еще - отзыв на стишок ))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ариант

Поверьте таки мне татарской еврейке
У нас есть хорошие мяснусности.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Да может и есть! Где??? Где та колбаса отечественного производства в которую кладут меньше соли и больше специй, в результате чего она меньше обладает тошнотворным запахом жира? :-)
В ответ же на реплику Алекса, скажу, Вы наверняка знаете что россияне очень тепло относятся к казахстанскому так называемому коньяку. Тогда как для меня он прямо скажем отдаёт рудненским "грушевым" и даже в гомеопатических пропорциях не имеет запаха винограда. И хотя наилучший, на мой взгляд, продукт я приобретал в фирменном магазине завода Квинт в Тирасполе, в России, в частности Краснодраском крае, делают приличный напиток. То есть в сущности всё в соответствии с поговоркой. Это лично мне не нравится колбаса местных производителей, но я не могу их винить за то, что они ориентируются на вкусовые пристрастия большинства потенциальных потребителей, у которых претензии к ней могут быть совершенно иными. В конце концов я и бешбармак не люблю, потому что от него сильно пахнет жиром. Тем не менее это национальное блюдо.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


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Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы наверняка знаете что россияне очень тепло относятся к казахстанскому так называемому коньяку. Тогда как для меня он прямо скажем отдаёт рудненским "грушевым" и даже в гомеопатических пропорциях не имеет запаха винограда


ну тот то как раз все ясно.
опять же. Казахстан и Туркестан.
два совершенно разных напитка.
первый как бы по ранжиру выше, но кому как.
а так то крепкие известные спиртные напитки имеют запах самогона,
с разными оттенками. но так и должно быть.
сливовица или виски не должны пахнуть свежестью моря или чего там.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
колбаса местных производителей


тут конечно правильней сравнивать по определенным
критериям и сортам.
докторская скажем, сырокопченая ,сыровяленая.
или по цене, типа чем дороже тем лучше.
опять же в двух последних калорий миллион,каждый день есть не всем пойдет.
сыровяленую, которая дороже всех, употреблять надо только в свежем виде.
поэтому как тут сравнивать.
в принципе у нас российских колбас разных видов достаточно много в маркетах.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//виски не должны пахнуть свежестью моря или чего там.//


Вкус хорошего виски должен отдавать равнозначно вкусом самогонки и бочки в котором хранился, получается иногда удивительный купаж вкуса орехового-древесного спиртогана ) а из коньяков вкуснее бахусовского Казахстана пока ничего не пробовал) не говорю сейчас про Арарат то для богов) и по цене тоже)

[Исправлено: abaika95, 12.11.2019 - 11:23]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
что они ориентируются на вкусовые пристрастия большинства потенциальных потребителей


как то говорилось ,года два назад, вот продукции мираторг нет у нас.
сейчас есть достаточно.
взяли как то чевапчичи мираторг на пробу.
я то помню их как у югов ел в свое время.их национальное блюдо.
вкус запомнился.
и что там у мираторга?
да ничего. даже сравнить нельзя. котлетки в виде палочек.
не понравилось. а цена достойная., к слову.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12121
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а из коньяков вкуснее бахусовского Казахстана пока ничего не пробовал

Если брать из этой ценовой категории нашего производства - соглашусь. Но если не нашего производства - могу посоветовать армянский Арарат (его 3* лучше Казахстана 5*) или грузинский Сарахашвили.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но если не нашего производства - могу посоветовать армянский Арарат (его 3* лучше//


Но там и цена в два раза больше выйдет) но по вкусу, да, для богов)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8539
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.11.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не говорите ерунду. Самый нормальный коньяк гонит мой сосед Геноцвали. Настоянный на французском дубе. Дуб я ему подгоняю))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12121
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.11.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но там и цена в два раза больше выйдет

Не особо выше. Казахстан 5* стоит 1500. Арарат 3* бывает за 2000 со скидкой.
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* лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
коньяк Аль-Фараби был хороший, потом куда-то делся, в такой же бутылке потом попадался Шелковый Путь, но тоже редко
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17808
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не особо выше. Казахстан 5* стоит 1500. Арарат 3* бывает за 2000 со скидкой.

Коньяк - стоит 3-4 Евро?... 8-) :-o
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