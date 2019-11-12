abaika95 Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1573

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 Цитата-//Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета//



Цитата-//Основные причины неосвоения: реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров,//





Бред какой-то,то есть закрылось гос учреждение и чиновникам как в ж*** ужаленным нужно искать куда эти освбожденные деньги деть, иначе накажут?) Ну так они и будут премии выписывать друг другу да какие-нибудь одноразовые фиговины закупать для установки в городе) а просто неосвоенные деньги нельзя обратно в центральный бюджет вернуть?) Или это за гранью добра и зла?)



[Исправлено: abaika95, 12.11.2019 - 11:17]