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§ NG.kz
Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета.
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* abaika95
Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение бюджета - Смаилов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Алихан Смаилов предложил привлечь к ответственности руководителей государственных органов из-за неосвоения бюджета//

Цитата-//Основные причины неосвоения: реорганизация государственных учреждений, несвоевременное представление актов выполненных работ, длительное проведение процедур заключения договоров,//


Бред какой-то,то есть закрылось гос учреждение и чиновникам как в ж*** ужаленным нужно искать куда эти освбожденные деньги деть, иначе накажут?) Ну так они и будут премии выписывать друг другу да какие-нибудь одноразовые фиговины закупать для установки в городе) а просто неосвоенные деньги нельзя обратно в центральный бюджет вернуть?) Или это за гранью добра и зла?)

[Исправлено: abaika95, 12.11.2019 - 11:17]
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§ сайлау курманов
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3245
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон триста лямов освоили рудненские чиновники, что стоит памятником в центре города колесо обозрения. Можно было бы закупить ещё пару техники, тротуары не чищены, остановки песком не свалены, мусор горой скоплен, никто не вывозит
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§ alex_60
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5830
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну не освоили, забрать их обратно.
делов то.
а то накуролесят ведь в попытках "полного освоения".
посадки, судьбы поломанные.
а неосвоенные раздать людям,зачем добру пропадать.
люди освоят.есть же такой метод оживления экономики.
просто раздача денег народу.
ничего нового.
так называемый способ "вертолетных денег".
был предложен еще в середине прошлого века.
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* drakon
Re: Чиновников надо привлекать к ответственности за неосвоение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17808
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так называемый способ "вертолетных денег".

Алекс, я правильно - понял.
Не украли - наказать... :lol: :-o
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