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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.11.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 507
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.11.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
И борщ и грибной с опятами и гороховый с копчёностями))
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ли среди форумчан граждане Асгардии?
Или пытающиеся ими стать?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17804
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
граждане Асгардии?

Это что за страна такая?... :lol:
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это что за страна такая?.


В помощь Википедия и Asgardia.space/en/forum/forum/русский-187/topic/faq-ответы-на-вопросы-об-асгардии-19402/
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17804
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В помощь Википедия и Asgardia.

Завтра напишу Заявление, на Гражданство.
Буду, наверное Первым... :lol: :oops:
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Буду, наверное Первым..


Первым из форумчан? Ибо граждан уже перевалило за миллион.
Действуйте! Я за Вами. Одно смущает - там рабочий язык английский.Придётся учить :-)
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.11.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Щас в Асгардию не попасть. Радужный мост был уничтожен самим Тором когда он бился со своим братом Луки. И поэтому щас портал временно закрыт соединяющий девять миров.)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17804
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Действуйте! Я за Вами.

Может вместе?... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут теперь поуехавшие, ну и поулетевшие. ))
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может вместе?.


Куда делась решимость быть Первым? :-)
Давайте, Дракон, подтянем английский и ринемся...Будь что будет! 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17804
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Давайте, Дракон, подтянем английский и ринемся..

Может будет 2 госязыка, немецкий ещё?... :lol: :oops:
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Будут теперь поуехавшие, ну и поулетевшие.



Не физически. В космосе спутник Asgardia-1 -файловое хранилище, загруженное личной информацией асгардианцев
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Давайте, Дракон, подтянем английский и ринемся...Будь что будет!

Отдельную ветку создать - спик инглиш ?))
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не физически. В космосе спутник Asgardia-1 -файловое хранилище, загруженное личной информацией асгардианцев

Смотрите дальше, там еще и в космосе рожать заставят ))
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