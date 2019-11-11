Цитата: abaika95:

Или прошлый заказчик работающий с этим поставщиком?

Заказчик, по иску которого поставщик признан НУГЗ.

То есть, "прошлый".

И с момента внесения поставщика в РНУГЗ возможность заключить договор ГЗ даже уже по выигранному конкурсу отсутствует.



Но в нашем случае (№1) речь не о том, что поставщик НУГЗ, а о том, что руководителю организации технадзора запрещено судом осуществлять любую деятельность в сфере технадзора. И уж тем более, руководить целой организацией технадзора. По этому уже даже областной суд был вынужден вынести частное определение на такие грубейшие нарушения законности, но и оно игнорируется. Короче, там где большие бабки, бумага, на которой суд излагает свои решения, всё стерпит



А тут как видим в статье Г.Катковой - ко Дню Первого Президента примут то и то, и другое тоже примут. Ещё бы такой технадзор что-то посмел не принять или не подписать акты выполненных или скрытых работ: примут, всё что угодно эти "лишённики" примут, дабы от кормушки их не оторвали... Вот такая вот печальная действительность: надо, значит, надо. А что там с качеством и безопасностью - потом как нибудь органы уголовного преследования разберутся, если будет интерес какой-либо.



Рудненское колесо обозрения принимал точно такой же "карманный" технадзор и эксперт-лишённик всё подписывал. Результат всем известен.



И тут то же самое. Могу подробно, конечно, изложить что не так технадзор такой может принять, но ив сем и так всё понятно. Вопрос бабла. Закроют всё, что угодно, что сказывается, безусловно, на итоговом качестве строительства и сроке службы сооружения или объекта. А в случае с колесом - ещё и безопасность.



При чём тайну открою (тс-ссс), что есть это ТОО "ДСВ" все в курсе, и аким области и в столице - всем пофиг))) И на решения судов по руководителю этого ТОО - тоже все положили, наложили и забили))) Подписывает же и так сойдёт))) Временщики. Поганой метлой гнать надо эту всё шайку. А лучше по большому счёту -возбуждать уголовку и расследовать их вдоль и поперёк. Но и это невозможно в современной действительности



[Исправлено: Сталкер, 11.11.2019 - 19:57]



[Исправлено: Сталкер, 11.11.2019 - 19:59]