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§ NG.kz
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37216
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области запланировали отметить эти даты открытием предприятий, вводом коммуникаций, вручением ключей от квартир. Что именно приурочат к 1-му и 16 декабря, на совещании 11 ноября доложил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ.
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§ Сталкер
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 11.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или прошлый заказчик работающий с этим поставщиком?

Заказчик, по иску которого поставщик признан НУГЗ.
То есть, "прошлый".
И с момента внесения поставщика в РНУГЗ возможность заключить договор ГЗ даже уже по выигранному конкурсу отсутствует.

Но в нашем случае (№1) речь не о том, что поставщик НУГЗ, а о том, что руководителю организации технадзора запрещено судом осуществлять любую деятельность в сфере технадзора. И уж тем более, руководить целой организацией технадзора. По этому уже даже областной суд был вынужден вынести частное определение на такие грубейшие нарушения законности, но и оно игнорируется. Короче, там где большие бабки, бумага, на которой суд излагает свои решения, всё стерпит :-x

А тут как видим в статье Г.Катковой - ко Дню Первого Президента примут то и то, и другое тоже примут. Ещё бы такой технадзор что-то посмел не принять или не подписать акты выполненных или скрытых работ: примут, всё что угодно эти "лишённики" примут, дабы от кормушки их не оторвали... Вот такая вот печальная действительность: надо, значит, надо. А что там с качеством и безопасностью - потом как нибудь органы уголовного преследования разберутся, если будет интерес какой-либо.

Рудненское колесо обозрения принимал точно такой же "карманный" технадзор и эксперт-лишённик всё подписывал. Результат всем известен.

И тут то же самое. Могу подробно, конечно, изложить что не так технадзор такой может принять, но ив сем и так всё понятно. Вопрос бабла. Закроют всё, что угодно, что сказывается, безусловно, на итоговом качестве строительства и сроке службы сооружения или объекта. А в случае с колесом - ещё и безопасность.

При чём тайну открою (тс-ссс), что есть это ТОО "ДСВ" все в курсе, и аким области и в столице - всем пофиг))) И на решения судов по руководителю этого ТОО - тоже все положили, наложили и забили))) Подписывает же и так сойдёт))) Временщики. Поганой метлой гнать надо эту всё шайку. А лучше по большому счёту -возбуждать уголовку и расследовать их вдоль и поперёк. Но и это невозможно в современной действительности :lol: :lol:

[Исправлено: Сталкер, 11.11.2019 - 19:57]

[Исправлено: Сталкер, 11.11.2019 - 19:59]
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//все в курсе, и аким области и в столице - всем пофиг)))//



Это вам инсайдеры из КГБ сообщили?) Или лично аким?)



Цитата-//в нашем случае (№1) речь не о том, что поставщик НУГЗ, а о том, что руководителю организации технадзора запрещено судом осуществлять любою деятельность в сфере технадзора. И уж тем более, руководить целой организацией технадзора//



Так а теперь без лирики про "кормушки" и "гнать всех метлой") понять просто хочу, решение суда о том что поставщику запрещено заниматься технадзором должно быть известно априори заказчику? Или на каком либо сайте,портале данное решение по этому поставщику должно высвечивается?

Просто для меня как всегда было понята работа по ГЗ, заказчик объявляет лот на ту или иную услугу,и на эту услугу объявляется поставщик,выбирают всегда предлагающего самую низкую цену,то есть к чему я веду,чисто теоретически мог заказчик быть не в курсе ситуации с лишением разрешения проводит технадзор поставщика? Или такого быть никак не может?
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§ alex_60
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5811
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 20:36
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* abaika95
Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 20:41
Комментарий удален модератором.
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