Ко Дню первого президента - водопровод, ко Дню независимости - газопровод
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 17:04
В Костанайской области запланировали отметить эти даты открытием предприятий, вводом коммуникаций, вручением ключей от квартир. Что именно приурочат к 1-му и 16 декабря, на совещании 11 ноября доложил заместитель акима области Марат ЖУНДУБАЕВ. Читать новость
За другие объекты ничего не напишу, а вот про //Ко Дню первого президента в селах... Златоуст (Сарыкольский район)... состоится торжественный ввод водопровода, который, как отметил заместитель акима, обеспечит питьевой водой...// есть по существу комментарий.
Между ТОО "DS&V", БИН 050140000110, и ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Сарыкольского района" заключён договор электронных государственных закупок №16 от 31.05.2018 года, реестровый электронный номер договора о государственных закупках 060140014618/180019/00.
Предметом договора являются услуги «Инжиниринговые услуги по объекту «Реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу, Сарыкольский район Костанайская область». Форма договора – электронная, типовая. Электронный адрес электронного договора о государственных закупках - https://goszakup.gov.kz/ru/announce/index/2538435
Согласно указанному договору, срок действия договора 31.12.2020г.
Приказом №28 от 31.05.2018г. директора ТОО "DS&V" Кусаинова А.К. назначены ответственные лица за ведение инжиниринговых услуг по объекту "Реконструкция разводящей сети водопровода с. Златоуст с подключением к Ишимскому групповому водопроводу, Сарыкольский район Костанайская область". Подпись Кусаинова А.К.
Согласно справке обо всех регистрационных действиях юридического лица №10100346220513 от 01.08.2019г. назначенным руководителем (директором) ТОО "DS&V" с 03.04.2017г. и по настоящее время является Кусаинов А.К.
Постановлением специализированного административного суда города Кокшетау №1111-17-00-3/204 от 29.05.2017г. постановлено: "Кусаинова Асылбека Каирбековича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 317 КоАП РК и по данной статье наложить на него взыскание в виде административного штрафа в размере четырехсот месячных расчетных показателей, что составляет 907 600 (девятисот семь тысячи шестьсот) тенге, с лишением аттестата эксперта на соответствующий вид услуги и специализации и запрещением деятельности на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг на срок три года".
К инжиниринговым услугам относятся услуги по техническому надзору.
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда №3а-269 от 29.06.2017г. постановление специализированного административного суда города Кокшетау от 29.05.2017г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кусаинова А.К. – без удовлетворения.
Таким образом, гр. Кусаинов А.К. в период времени с 29.06.2017 г. по 29.06.2020 г. не вправе осуществлять деятельность ни только в качестве эксперта любой организации технадзора, но и заниматься любой деятельностью в сфере оказания инжиниринговых услуг, в т.ч.: не вправе подписывать какие-либо договоры оказания инжиниринговых услуг, документы о выполненных работах подрядными организациями, заключения о качестве строительно-монтажных работ, руководить организацией, оказывающей инжиниринговые услуги и участвующей в государственных закупках инжиниринговых услуг и прочее.
Однако в настоящее время Кусаинов А.К. с момента запрещения ему судом осуществлять какую-либо деятельность в сфере оказания инжиниринговых услуг не прекращал подписывать документы от имени юридического лица, оказывающего инжиниринговые услуги.
Кроме того, частным определением судебной коллегией по гражданским делам Костанайского областного суда №3999-17-00-2а/2560 от 05.12.2017г. уже ставился вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных ТОО "DS&V" лиц по конкретным фактам его деятельности, указав:
"Вопреки указанному запрету Кусаинов А.К., используя служебное положение руководителя ТОО "DS&V", продолжил деятельность по исполнению договоров от 22 апреля 2017 года о техническом надзоре, включая подписание актов выполненных работ и принятие поступающих государственных бюджетных средств.
В его действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 (незаконное предпринимательство в виде занятия запрещенными видами деятельности), ч. 1 ст. 250 (злоупотребление полномочиями, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам государства) и ч.2 ст.430 УК РК (неисполнение судебного акта с использованием служебного положения)".
Частное определение судебной коллегии Костанайского суда было направлено на исполнение прокурору области. С 2017 года частное постановление областного суда прокуратурой области проигнорировано. Кусаинов А.К. продолжает свою деятельность вопреки указанному выше судебному запрету.
Так что, по факту, получается, что "Ко Дню первого президента в селах... Златоуст (Сарыкольский район)... состоится торжественный ввод водопровода" совершенно непонятным образом, так как заключение о качестве и безопасности выполненных строительно-монтажных работ на данном объекте и акт ввода объекта в эксплуатацию от организации технадзора будет подписан никем иным, как Кусаиновым А.К., то есть лицом, не имеющим на то совершенно никаких полномочий, вопреки судебным запретам.
Так что вот так вот вводят объекты ко Дню Первого Президента Казахстана... Короче же говоря, конкретная лажа
Цитата-//Таким образом, гр. Кусаинов А.К. в период времени с 29.06.2017 г. по 29.06.2020 г. не вправе осуществлять деятельность ни только в качестве эксперта любой организации технадзора, но и заниматься любой деятельностью в сфере оказания инжиниринговых услуг,//
О как! а разве портал не должен автоматически отметать таких поставщиков? И же данные забивают в реестр как я понимаю
Сталкер: Так что вот так вот вводят объекты ко Дню Первого Президента Казахстана... Короче же говоря, конкретная лажа
Уважаемый Сталкер, уважаемые форумчане "НГ" помогите разобраться. Я весной публиковал данные по акимату п.Кушмурун по Гос закупкам, вообщем немного "высветил" в массы их , по моему мнению, не совсем праведные дела... Сейчас попытался посмотреть что они там "поназакупали" , но с марта этого года по акимату п.Кушмурун я ничего не смог найти. Это они так "спрятались" от меня и от таких как я или на самом деле ни чего не проводилось? Но ведь не может такого быть, зима на носу и чистить улицы и т.д. Я так думаю, что есть "закрытые" заявки, т.е. акимат платит сайту госзакупок чтобы "кто попало" не смог увидеть их "труд".
abaika95: О как! а разве портал не должен автоматически отметать таких поставщиков? И же данные забивают в реестр как я понимаю
Какой портал? Госзакупок? Если этот портал имеете в виду, то нет. Сведения о таких лишённиках передаются в Комитет по делам строительства (так как он выдаёт лицензии и аттестаты экспертов технадзора, аккредитовывает организации технадзора). Сведения из базы КДС не интегрированы со сведениями портала ГЗ. Там сведения только о недобросовестных участниках ГЗ, есть реестр НУГЗ. По логике при лишении аттестата эксперта - сам аттестат должен изыматься, чего не происходит. Ещё одна кормушка.
Если ещё по этому порталу отметить проблему, то можно такую. В случае нарушений обязательств по договорам госзакупок, заказчик обязан обратиться в суд с иском о признании организации, нарушившей обязательства по договору ГЗ,недобросовестным участником ГЗ (проще НУГЗ). Если суд выносит решение о признании такой организации или какого-либо лица НУГЗ, то заказчик обязан подать сведения об этом на портал ГЗ. Администратор портала (это Комитет по ГЗ МФ РК или иное лицо по его поручению) ведёт реестр НУГЗ.
На мой взгляд, эта норма явно коррупционная. Почему законодатель так определил: заказчик после решения суда обращается на портал и предоставляет сведения о признании НУГЗ и о решении суда? Для меня это загадка - почему заказчик то исполняет решение суда, то есть некогда истец? Должно быть всё куда проще и с исключением явной коррупционной составляющей: суд после вступления решения о признании организации НУГЗ направляет исполнительный лист в территориальный орган юстиции на включение поставщика в РНУГЗ. И баста, телепузики - есть решение суда, ты в реестре.
Лично я за последние три месяца обнаружил три организации, которые признаны вступившими в законную силу решениями судов НУГЗ, а в РНУГЗ - отсутствуют. Почему? Заказчик не внёс - это факт. Других вариантов нет. А почему он не внёс и так понятно. В сфере ГЗ сотни миллиардов крутятся, триллионы, есть крупные игроки (заказы хапают как собаки блок, не имея явных производственных мощностей всё обработать). Так что это хорошая лазейка для коррупционеров. Говорю, есть конкретные факты: решения судов вступили в силу, а в РНУГЗ юр. лиц - нет. Но это только то, что мне на глаза попалось. Но ведь это показатель! Что в целом по республике тогда?
Так становятся судебные акты какими-то необязательными... Ну это там, где большие деньги и, разумеется, воровское государство. Как раз как у нас)))
Кушмурунец23: Это они так "спрятались" от меня и от таких как я
Маловероятно. Сам акимат заказчиком же может и не быть. Как правило, заказчиками являются отделы акиматов: отдел строительства, отдел ЖКХ и т.д. При пользовании порталом необходимо корректно вводить данные заказчика - его наименование. На портале есть реестры заказчиков, реестры поставщиков. Вводимые данные в поисковик должны дословно соответствовать наименованиям юридических лиц. Можно поиск осуществлять по БИН юр. лица или по ИИН физ. лица "ИП"- поставщика.
Цитата:
Кушмурунец23: т.е. акимат платит сайту госзакупок чтобы "кто попало" не смог увидеть их "труд"
Вот это полностью исключено. Заказчик может не выложить на портал определённые документы, например, итоговые по госзакупке - платёжки, акты выполненных работ, акты приёмки в эксплуатацию, хотя и обязаны. А сама госзакупка и договор, а также конкурсная документация - в любом случае будут. Внимательнее смотрите и корректно вводите данные заказчиков.
Цитата-//Лично я за последние три месяца обнаружил три организации, которые признаны вступившими в законную силу решениями судов НУГЗ, а в РНУГЗ - отсутствуют. Почему? Заказчик не внёс - это факт. Других вариантов нет. А почему он не внёс и так понятно.//
Непойму,почему именно заказчик должен вносить в реестр решения судов? Может вы что-то путаете?
abaika95: Непойму,почему именно заказчик должен вносить в реестр решения судов? Может вы что-то путаете?
Я? Путаю? Нет уж
Привожу ответ -
ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного»
Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев ваше письмо от 11 августа 2019 года № 1305, направленное Службой по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан письмом от 14 августа 2019 года № 2-010345-19-51505 по поручению Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, в пределах компетенции, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 18 Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 заказчики в течение трех рабочих дней после получения посредством веб-портала вступившего в законную силу решения суда о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок (далее – Решение суда), представляют уполномоченному органу электронную копию решения суда, полученную посредством веб-портала, а также сведения о таком потенциальном поставщике или поставщике в электронном виде по форме согласно приложению 3 к Правилам.
Согласно пункту 19 Правил в случае поступления заказчику решения суда на бумажном носителе, электронная копия которого не поступила посредством веб-портала, заказчики в течение трех рабочих дней после получения данного решения суда представляют посредством веб-портала уполномоченному органу копию решения суда и сведения о таком потенциальном поставщике или поставщике в электронном виде по форме согласно приложению 3 к Правилам.
Пунктом 20 Правил, установлено, что уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня представления заказчиком посредством веб-портала сведений о недобросовестном участнике государственных закупок рассматривает их и включает такие сведения в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
Пунктом 24 Правил установлено, что заказчик несет ответственность за достоверность представленных сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных заказчиком сведений, осуществляет форматно-логический контроль, заключающийся в проверке полноты и корректности ее заполнения.
Заместитель председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Сапарова
Исп:Курмангалиева А.М. Тел:71780
Исх. КГЗ-8-ЮЛ-Г-441-КГЗ-3173 от 19 августа 2019 года
Сталкер: А сама госзакупка и договор, а также конкурсная документация - в любом случае будут.
Так и я про это, но... Вот так правильно они себя подают: 050140005528 Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Кушмурун" Можно набирать и просто : 050140005528 Но последняя дата март 2019 , есть еще несколько но это Садик, а вот конкретно работы по п.Кушмурун не видно ничего. ДЛя сравнения прошлый год там все видно
abaika95: Думаю это уже давно вскрылось бы,такие дела не утаить.
Немного не так я выразился, т.е. я хотел сказать что есть платная услуга, хотя согласен что говорю глупость... но почему как обрубило с марта этого года? И обрубило ведь после того как я подверг критике их "победителей" Обычно два раза в год по улицам, по санитарной уборке, по освещению и еще несколько обязательных тендеров.
Цитата-//заказчики в течение трех рабочих дней после получения посредством веб-портала вступившего в законную силу решения суда о признании потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником//
То есть если я правильно понял,заказчик обязан разместить данные о недобросовестном поставщике,допустим,тогда в "нашем" случае описанным вами в #1 получается на каком этапе и кто мог либо прошляпить либо "забыть" выдать такие данные на портал? Наш акимат? Или прошлый заказчик работающий с этим поставщиком?
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