Цитата: abaika95:

О как! а разве портал не должен автоматически отметать таких поставщиков? И же данные забивают в реестр как я понимаю



Какой портал? Госзакупок? Если этот портал имеете в виду, то нет. Сведения о таких лишённиках передаются в Комитет по делам строительства (так как он выдаёт лицензии и аттестаты экспертов технадзора, аккредитовывает организации технадзора). Сведения из базы КДС не интегрированы со сведениями портала ГЗ. Там сведения только о недобросовестных участниках ГЗ, есть реестр НУГЗ. По логике при лишении аттестата эксперта - сам аттестат должен изыматься, чего не происходит. Ещё одна кормушка.



Если ещё по этому порталу отметить проблему, то можно такую. В случае нарушений обязательств по договорам госзакупок, заказчик обязан обратиться в суд с иском о признании организации, нарушившей обязательства по договору ГЗ,недобросовестным участником ГЗ (проще НУГЗ). Если суд выносит решение о признании такой организации или какого-либо лица НУГЗ, то заказчик обязан подать сведения об этом на портал ГЗ. Администратор портала (это Комитет по ГЗ МФ РК или иное лицо по его поручению) ведёт реестр НУГЗ.



На мой взгляд, эта норма явно коррупционная. Почему законодатель так определил: заказчик после решения суда обращается на портал и предоставляет сведения о признании НУГЗ и о решении суда? Для меня это загадка - почему заказчик то исполняет решение суда, то есть некогда истец? Должно быть всё куда проще и с исключением явной коррупционной составляющей: суд после вступления решения о признании организации НУГЗ направляет исполнительный лист в территориальный орган юстиции на включение поставщика в РНУГЗ. И баста, телепузики - есть решение суда, ты в реестре.



Лично я за последние три месяца обнаружил три организации, которые признаны вступившими в законную силу решениями судов НУГЗ, а в РНУГЗ - отсутствуют. Почему? Заказчик не внёс - это факт. Других вариантов нет. А почему он не внёс и так понятно. В сфере ГЗ сотни миллиардов крутятся, триллионы, есть крупные игроки (заказы хапают как собаки блок, не имея явных производственных мощностей всё обработать). Так что это хорошая лазейка для коррупционеров. Говорю, есть конкретные факты: решения судов вступили в силу, а в РНУГЗ юр. лиц - нет. Но это только то, что мне на глаза попалось. Но ведь это показатель! Что в целом по республике тогда?



Так становятся судебные акты какими-то необязательными... Ну это там, где большие деньги и, разумеется, воровское государство. Как раз как у нас)))



[Исправлено: Сталкер, 11.11.2019 - 19:54]