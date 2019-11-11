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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Само собой умею//


Вот я и не понял почему их лично Я должен уметь делать?) Если вы овцевод-планшетник,то я нет)ладно может у вас ещё куча хобби) рану зашьете? Статью напишите? Роды примите? Мину обезвредите? Хачапури сготовите? Кировец почините?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Овцы чьи это ещё вопрос Можа как со стульями в интерьере//


А что? Макс же вроде доказал что интерьер его) или нет?) Я что-то подзабыл уже)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ладно может у вас ещё куча хобби

Еще одно есть хобби, ну вы поняли о чем я :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4337
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.11.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Площадка для всех.
Пишу кому хочу и что считаю нужным.
Просто ржачно,как вы тогда со стульями
:lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Еще одно есть хобби, ну вы поняли о чем я//



Мммммммммммммммм нет.

Тут недавно умный дядька возомнивший себя Наполеоном свою сожительницу расчленил,вот сейчас только это в голове крутиться(

Давайте намекните же а то все мысли хуже и хуже о вашем хобби
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
рану зашьете? Статью напишите? Роды примите? Мину обезвредите? Хачапури сготовите? Кировец почините?)

Причем здесь все это? Статья была о планшетах, я в них шарю. Посоветовал не лезть в это дело, а заняться животноводством, сам животновод. Какие проблемы или обиды? :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1621
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такими темпами скоро здесь останутся двое :maxsaf-===abaika95 !! Ха-ха . :-P
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Площадка для всех. Пишу кому хочу и что считаю нужным. Просто ржачно,как вы тогда со стульями

Серьезно? Тогда и я буду так же. Видимо вам в прошлый раз не хватило. Будем снова флуд красить в красный. Я больше не буду выбирать выражения.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17799
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кировец почините?)

Я, помню. Масимов, на нём катался.
Костюм - испачкал, ему новый на
Большевичке - купили. Помню... :lol: :oops:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Статья была о планшетах, я в них шарю/



Я вас поздравляю (шар вы в этом деле мы проверить конечно же не сможем) но я тут при чем?)


Цитата-//просто не умею//

Цитата-//А типа планшеты делать умеете)))//


Вот я вас и спросил логично если вы что-то умеете это не обязан уметь делать я) или решили так похвастаться? Ааааа ну все понятно) хвастунишка овцевод-планшетник,как я сразу не понял) вот ваше третье хобби значит да?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Хобби у меня такое ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если вы что-то умеете это не обязан уметь делать я

Зачем тогда идете коментировать статьи о том, в чем не шарите? Для количества?
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