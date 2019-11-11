abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5590





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1556

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:48 Цитата-//Статья была о планшетах, я в них шарю/







Я вас поздравляю (шар вы в этом деле мы проверить конечно же не сможем) но я тут при чем?)





Цитата-//просто не умею//



Цитата-//А типа планшеты делать умеете)))//





Вот я вас и спросил логично если вы что-то умеете это не обязан уметь делать я) или решили так похвастаться? Ааааа ну все понятно) хвастунишка овцевод-планшетник,как я сразу не понял) вот ваше третье хобби значит да?)