/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на дачах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на дачах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ назвал остро стоящим вопрос их противопожарной безопасности. Сегодня, 11 ноября, на селекторном совещании с акимами городов и районов он докладывал о подготовке к работе в зимних условиях.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: В Костанайской области 573 семьи зимой остаются жить на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я прошлый год троих приютил во времянке, худо бедно обогрел до весны. В этот год никого нет, видимо сильных морозов ещё нет
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 3
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх