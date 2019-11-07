Около полугода назад проблема возвращения нашей области ее времени UTC+5 была вновь озвучена и донесена до руководства региона. Образовалась инициативная группа неравнодушных жителей из городов и поселков области, которые от слов перешли к делу. На страницах местных изданий были представлены очевидные аргументы за возвращение нашего времени, начался сбор подписей под обращением к руководству страны. О том, что сделано за это время и о реакции государственных органов на наши письма, хотелось бы проинформировать тех думающих людей, кто ставил свою подпись в подписном листе. Читать статью
Я интересовался причинами а не следствиями. То, что механизм регуляции происходит возможно именно так не есть причина модели поведения. Так как есть млекопитающие, и не только, напротив проявляющие активность ночью. Цитата:
Тот самый: но зачем?
Вот в этом и проблема, вся аргументация сводится к этому вопросу ну и ещё к "просто я(мы) так хочу(хотим)". Давайте будем честными, возможно в Кзылорде и проводились какие-то исследования однако описанные результаты просто поразительно совпадают с текстами на просторах интернета о, внимание!!!!!, следствиях смены часового пояса. Не жизни в течение 15-ти лет с одним временем, а именно смены. Что наталкивает на мысль что ничего там не проводилось, да и не могло так как на реальное подобное исследование с экспериментами и так далее нужно в разы большее количество времени чем 15 лет. Надергали из интернета предложений, скомпоновали, и опять таки по-принципу что никто проверять не будет. Цитата:
Тот самый: Потому что есть заключение академика НАН РК, о том, что перевод времени обоснован.
Он же географ верно? Ну так он и должен был сделать такое заключение - "с позиции географической науки перевод времени обоснован".
Добринцофф: Люди на складской работают и просто нет времени такой ерундой заниматься. Это видимо от безделья в теплом офисе такая галиматья в голову лезет,по другому объяснить этот сбор подписей я не могу.
Это точно. Поэтому "такая галиматья" в голову и не приходит тем, кто встает позже (засветло), на работу идет к 10, днём в ожидании клиентов занят в инстаграме, просмотром приколов в вацапе или написанием комментариев к статьям Вполне логично.
Butch: Вот в этом и проблема, вся аргументация сводится к этому вопросу ну и ещё к "просто я(мы) так хочу(хотим)".
Конкретно в этом споре Вы не вникаете в суть, а только пытаетесь подловить меня на противоречиях. Как будто доказываю, что действительно будешь мокрым, если вылить на себя ведро воды. А Вы при этом говорите: "Нет, не верю. Какая связь между водой в ведре и тем, что ты стал мокрым?" )))
Лет 10 назад работал на железной дороге, работа разъездная была (утром туда, вечером назад). Заметил, что если уснёшь на обратном пути, то по прибытии дико болит голова. Понять не мог в чём дело, пока опытный коллега не бросил мне фразу: "Не спи на закате! Голова будет болеть". Так и оказалось. С Сарыколя в октябре около 5 или 6 вечера уходил рабочий поезд Новоишимск - Костанай, осенью как раз садишься, заснул и закат. Ну, вот и что это? Эзотерика? Сопли? Лень? Как солнечный закат связан с головной болью? Загуглите - не редкий запрос.
Поэтому я не верю, когда кто-то говорит, что ему всё равно когда ложиться и просыпаться. Неужели в июне-июле сможете уснуть уже в 22:00, когда солнце еще светит?
На сколько изучены механизмы работы человеческого организма? 5%? 1%? Да, научились замечать гормоны да ферменты, но вот как они и для чего пока что-то не могут сообразить до конца, вся медицинская наука больше на экспериментах и предположениях стоит, которые проверяют десятки лет. А потом выходит новое исследование, которое может опровергнуть предыдущие достижения. Пока еще мозг искусственный не создали и даже трансплантировать не научились донорский.
Возьмётесь дать гарантию, что это действительно "сопли розовые" и "лень"? Настоящих исследований в нашей области не было, как Вы сами и сказали. В развитых странах этот вопрос не стоит, у них полдень зимой около 12:00, он даже и в Казахстане не стоит, потому что теперь только Кустанай имеет отклонение в 2 часа от полдня. Остальные города до 1 часа.
Цитата:
Butch: Он же географ верно? Ну так он и должен был сделать такое заключение - "с позиции географической науки перевод времени обоснован".
Butch: Надергали из интернета предложений, скомпоновали, и опять таки по-принципу что никто проверять не будет.
Оформлены как цитаты, скопированы точно. Разве не так? Спасибо за отзыв, будем считать, что хорошо скомпонованы, если Вам не нравится ))) Найдите свои и тоже цитируйте. Да вот только не найдёте! Максимум - фиктивный опрос нашего акимата.
И получается: наше мнение (сторонников перевода) аргументировано (хоть чем-то), а ваше (противников) - нет. У кого в качестве аргументов обвинения в нежности, атавизме, страхе темноты, "зачем" и "оставьте всё как есть, мне вечером машину разгружать"?
С 1981 до 2004 года область наша жила зимой в UTC+5, летом в UTC+6. И вроде всех устраивало. Вопрос: для чего на зиму переводили время на 1 час назад? (если по Вашему и так всё хорошо). Сейчас многие страны отказались от сезонного перевода времени, но Европа, некоторые штаты/провинции США, Канады, Австралии до сих пор это делают и зимой возвращаются на стандартное время. Почему?
Victor Yang: Тут всё просто. Основное направление нашего бизнеса - торговля. С 8 утра из них мало кто работает.
Тоже думал об этом. Наверное большинство магазинов и работает с 10, потому что их клиенты раньше просто не приходят. Что (возможно) еще раз косвенно подтверждает, что у нас есть проблема с временем. Опять же после перевода можно и изменить график работы, с 9 до 5 например и все останутся при своём.
Добринцофф: Люди на складской работают и просто нет времени такой ерундой заниматься.
Вооот, г-н Добринцофф, а с переводом времени появится дополнительный час. Как говорит наш дорогой шеф: "Время - деньги, дополнительный час - дополнительные деньги. А когда видишь деньги — не теряй времени!" Как же можно быть коммерсантом и отказываться от денег? Это же когнитивный диссонанс какой-то!
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