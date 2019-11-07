Цитата: Butch:

Вот в этом и проблема, вся аргументация сводится к этому вопросу ну и ещё к "просто я(мы) так хочу(хотим)".



Конкретно в этом споре Вы не вникаете в суть, а только пытаетесь подловить меня на противоречиях. Как будто доказываю, что действительно будешь мокрым, если вылить на себя ведро воды. А Вы при этом говорите: "Нет, не верю. Какая связь между водой в ведре и тем, что ты стал мокрым?" )))



Лет 10 назад работал на железной дороге, работа разъездная была (утром туда, вечером назад). Заметил, что если уснёшь на обратном пути, то по прибытии дико болит голова. Понять не мог в чём дело, пока опытный коллега не бросил мне фразу: "Не спи на закате! Голова будет болеть". Так и оказалось. С Сарыколя в октябре около 5 или 6 вечера уходил рабочий поезд Новоишимск - Костанай, осенью как раз садишься, заснул и закат. Ну, вот и что это? Эзотерика? Сопли? Лень? Как солнечный закат связан с головной болью?

Загуглите - не редкий запрос.



Поэтому я не верю, когда кто-то говорит, что ему всё равно когда ложиться и просыпаться. Неужели в июне-июле сможете уснуть уже в 22:00, когда солнце еще светит?



На сколько изучены механизмы работы человеческого организма? 5%? 1%? Да, научились замечать гормоны да ферменты, но вот как они и для чего пока что-то не могут сообразить до конца, вся медицинская наука больше на экспериментах и предположениях стоит, которые проверяют десятки лет. А потом выходит новое исследование, которое может опровергнуть предыдущие достижения. Пока еще мозг искусственный не создали и даже трансплантировать не научились донорский.



Возьмётесь дать гарантию, что это действительно "сопли розовые" и "лень"? Настоящих исследований в нашей области не было, как Вы сами и сказали. В развитых странах этот вопрос не стоит, у них полдень зимой около 12:00, он даже и в Казахстане не стоит, потому что теперь только Кустанай имеет отклонение в 2 часа от полдня. Остальные города до 1 часа.



Цитата: Butch:

Он же географ верно? Ну так он и должен был сделать такое заключение - "с позиции географической науки перевод времени обоснован".



Мнение председателя Российского общества сомнологов, доктора биологических наук Владимир Ковальзон для Вас будет авторитетным? В той же статье аргументы заведующего лабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктора биологических наук Владимира Дорохова за постоянное зимнее время.



Цитата: Butch:

Надергали из интернета предложений, скомпоновали, и опять таки по-принципу что никто проверять не будет.



Оформлены как цитаты, скопированы точно. Разве не так? Спасибо за отзыв, будем считать, что хорошо скомпонованы, если Вам не нравится ))) Найдите свои и тоже цитируйте. Да вот только не найдёте! Максимум - фиктивный опрос нашего акимата.



И получается: наше мнение (сторонников перевода) аргументировано (хоть чем-то), а ваше (противников) - нет. У кого в качестве аргументов обвинения в нежности, атавизме, страхе темноты, "зачем" и "оставьте всё как есть, мне вечером машину разгружать"?



С 1981 до 2004 года область наша жила зимой в UTC+5, летом в UTC+6. И вроде всех устраивало. Вопрос: для чего на зиму переводили время на 1 час назад? (если по Вашему и так всё хорошо). Сейчас многие страны отказались от сезонного перевода времени, но Европа, некоторые штаты/провинции США, Канады, Австралии до сих пор это делают и зимой возвращаются на стандартное время. Почему?