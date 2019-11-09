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§ NG.kz
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37214
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Тополя белая ветвь/Тихо на землю легла. /Доволен я новой пилой», - такое стихотворение в стиле хокку пришло мне в голову, когда я смотрел на результаты так называемых уходных работ за зелеными насаждениями на улицах Костаная.
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§ Серый волк
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10876
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?


Красный телефона ДЗИН-ДЗИНЬ...
Аллё, аким? сейчас с вами президент говорить будет...

Тык-тык, соединение, пожалуйста ждите... музыка


Звук трясущейся трубки...

Президент
Рахмат. президент говорит: аким! жители на ваш вандализм в городе с деревьями жалуются, уже весь Нурсултан замучали.

некий ещё пока аким
Дык мы же как лучше... пух знаете-ли такой пух летит!

Президент
Какой пух? Клёны целыми улицами, тополя не дававшие пуха, ёлки наконец... фото люди шлют аж сервера нащей цифровизации трещат едва переваривают.

некий ещё пока аким
Выыы знаете, тут куда нас прислали поакимить, такие просто жуткие деревья, просто жуткие!
Тополя круглый год пушат, даже зимой сугробы убирать не успеваем на тротуарах, вам наверное жаловались, что пройти невозможно кругом сугробы неубнаны.
Проехать по дорогам трудно.
Клёны пушат, Мы их рубили - рубили, рубили рубили, а они ночами корни как высунут из асфальта... и пух кидают!
Вай вай наш свежий качественный асфальт, за месяц одни ЯМЫ, одни ямы сплошные!
Вам же наверное фото присылали - одни ямы по городу только, никакая наша качественная асфальта не держится!

Президент
Аааа... а ёлки?

некий ещё пока аким
А эти йолки проклятые больше всех пушат. Так валят, мы недавно одного акима из аулиеколя потеряли, до сих пор ищем...
:lol:
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4008
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Во-вторых, сейчас в атмосфере Земли около 21% кислорода, а человеку для дыхания нужно минимум 17%. Прежде чем мы выдышим весь запас кислорода, пройдет не меньше двух сотен лет.

Я не сторонник уничтожения деревьев, но такая нелепая аргументация не добавляет статье убедительности. Человек при дыхании не тратит кислород в никуда. Кислород соединяется с углеродом и превращается в углекислый газ, так необходимый растениям. Заботитесь о деревьях - дышите глубже. Деревья погибнут без углекислого газа.
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* Козлов я
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Красава! Я пацталом! :lol:
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4008
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
объясните почему пилят деревья?

100% неспиленных деревьев - падают, вопрос времени
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§ abaika95
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Представим, что пуха нет. Будет ли разноситься пыльца без пуха?//


Представили) будет) но не в таких количествах) надо ещё представить что ветер отменили)


Цитата-//А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?//

Цитата-//Обратитесь по адресу ул.Байтурсынова , 55 .Телефон +7(7142)542557//


Мда значит не знаем) но по вонять надо)

Цитата-//Просто геноцид !!Уже сколько написано - и все пилят.Когда же хоть чуть - чуть будут думать эти временщики !!//
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§ Кушмурунец23
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 10.11.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это даже лучше! Кто их там считал 600 тонн, 700 тонн или сразу 1200, Кто их там считать будет! Они же под водой!

Не много не так, Серый!
Там говорилось типа " ну, кто их будет считать"
Цитата:
Серый волк:
некий ещё пока аким А эти йолки проклятые больше всех пушат. Так валят, мы недавно одного акима из аулиеколя потеряли, до сих пор ищем...

да, да, да... мистер ПРесиден! Даже несколько замов Аулиекольских за ним пошли, искать и тоже "потерялись" Так скоро у нас не кого акимами будет назначать из за этих кленов тополей сосновых

[Исправлено: Кушмурунец23, 10.11.2019 - 13:04]
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§ yudjin
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6208
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Древозаменитель. Комикс выходного дня от меня.
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§ Гога
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
всей стране и в России
----А уж сколько в Бразилии вырубили
:-o :-o
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§ Маркс
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
100% неспиленных деревьев - падают, вопрос времени

100% немытых полов - загрязняются, вопрос времени.
100% нестриженных газонов - зарастают, вопрос времени.
100% несломанных компьютеров - ломаются, вопрос времени.
100% здоровых людей - умирают, вопрос времени.
100% несъеденных продуктов - портятся, вопрос времени.
100% съеденных продуктов - выходят, вопрос времени.
100% непосаженных коррупционеров - попадают в ад, вопрос времени.
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§ maxsaf
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4008
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Полы моют, газоны стригут, компы чинят, деревья пилят и т.д. Все логично, вы все правильно говорите. :lol:
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§ Маркс
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.11.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все логично, вы все правильно говорите.

Да, но только не все замечают в этом простом уравнении одну глобальную составляющую - время.
Если все время мыть пол, то по нему никто не сможет ходить.
Если постоянно стричь газон, то никто не захочет на нем полежать.
Если бесконечно чинить компьютер, то когда на нем работать?
Если вечером сажать деревья, а утром их пилить, то никогда не получится красивого сада и чудесной рощи.
Всему свое время.
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* таноми52
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-


Вы, когда цитируете 2-3-х участников обсуждения, да даже и одного, наконец, начнёте указывать авторов цитат? Или читающим нужно всё время прокручивать ветку с целью разобраться, с кем же идёт спор? Или Вам всё равно, лишь бы дать выход словесному блуду? Или цель - пораздражать здесь всех?
"Фи"! (Междометие брезгливости)
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