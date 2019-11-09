Цитата: Серый волк:

Это даже лучше! Кто их там считал 600 тонн, 700 тонн или сразу 1200, Кто их там считать будет! Они же под водой!

Не много не так, Серый!

Там говорилось типа " ну, кто их будет считать"

Цитата: Серый волк:

некий ещё пока аким А эти йолки проклятые больше всех пушат. Так валят, мы недавно одного акима из аулиеколя потеряли, до сих пор ищем...

да, да, да... мистер ПРесиден! Даже несколько замов Аулиекольских за ним пошли, искать и тоже "потерялись" Так скоро у нас не кого акимами будет назначать из за этих кленов тополей сосновых



[Исправлено: Кушмурунец23, 10.11.2019 - 13:04]