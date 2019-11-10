abaika95 Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1528

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:08 В инсте на девушек накинулись что снимали,понятно что в век инфоповодов и "эффекта очевидца" трудно не удержатся и не заснять что-либо происходящее чтобы показатся всему миру "первым причастным" к событию,но это не тот случай(

Можно было сделать над собой усилие и воздержаться,не сторонник идеи о том что девушкам надо было лезть на лед и спасать ребятишек,потомучто сегодня их бы уже не было как и погибших детей,но стоять и снимать на камеру происходящее когда вокруг стоит "кипиш".....незнаю,по мне съёмка была лишней.



И если это читает кто-нибудь из ДП желательно этих девчат взять на контроль или под защиту,в инсте их данные уже слили как бы чего не вышло.