abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5528





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1528

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 Цитата-//Но ваше - оно другое, если вы не заметили//





Не заметил)фабрики,заводы занимаются тем чем занимаются) никто овец там не разводит) если у вас такая новая бизнес идея,то удачи)







Цитата-//Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить//





Нормально живём,вода,еда,газ,тепло,интернет есть) новости читаем,за границу ездим,учимся,машины покупаем,что ещё надо обеспечить для нормальной жизни?) вот ЛГБТ нет как в Германии,да согласен) этого кому-то может нехватать) ну железного занавеса нет,кто хочет пусть едет) за удачей и за запахом....