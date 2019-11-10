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§ NG.kz
Трое детей провалились под лед в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла 10 ноября. В 15.55 в Житикаринский ОП позвонили очевидцы, сообщившие, что трое детей тонут на городском озере. Двое - учащиеся начальных классов cредней школы №9, третий - воспитанник старшей группы мини-центра.
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§ Vit
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8531
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем малыши. Мой такой. Дай бог что б третий выкарапкался из реанимации.
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* Victor Yang
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родителям. Третьему - скорого выздоровления.
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§ Тот самый
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ng.kz:
Глубина - 1 метр.

Вот тебе и метр
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§ Vit
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8531
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.11.19 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На васапе ещё два видео ходит. Жуткие кадры. Крики о помощи Наверно и в редакции есть. Просто нестали показывать что б родителей нетравмировать. Хотя полюбому увидят. Люди тоже какие то, беги зови на помощь а они снимают. Блин расстроился с утра. Бедные детишки.
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§ abaika95
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инсте на девушек накинулись что снимали,понятно что в век инфоповодов и "эффекта очевидца" трудно не удержатся и не заснять что-либо происходящее чтобы показатся всему миру "первым причастным" к событию,но это не тот случай(
Можно было сделать над собой усилие и воздержаться,не сторонник идеи о том что девушкам надо было лезть на лед и спасать ребятишек,потомучто сегодня их бы уже не было как и погибших детей,но стоять и снимать на камеру происходящее когда вокруг стоит "кипиш".....незнаю,по мне съёмка была лишней.

И если это читает кто-нибудь из ДП желательно этих девчат взять на контроль или под защиту,в инсте их данные уже слили как бы чего не вышло.
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* Трэвэл
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Трэвэл


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Сообщений: 261
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, рядом были взрослые... ну как так-то, когда уже будем за детьми смотреть?!
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