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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//думаю иметь огромное поголовье овец - это круто/


Предложите там у вас в Манитобе) овец на всяких производствах разводить) этж круто
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4004
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на всяких производствах разводить) этж круто

Всякие производства производством занимаются. Но ваше - оно другое, если вы не заметили ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Предложите там у вас в Манитобе)

Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить, может чего и получится 8-)
Пс: Предложите

[Исправлено: elektron, 10.11.2019 - 13:13]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если не обращать внимания на выпады некоторых,что же они делать будут :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
----А на 5487 какой ответ ??
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чёт поуехавшие разбушевались, местным слово уже не дают сказать))

Навеяло...вспомнился анекдот.
Говорит, что за деревня, такая? Еле-еле от семерых отгавкалась :-o
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю новости о профессоре Соколове :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но ваше - оно другое, если вы не заметили//


Не заметил)фабрики,заводы занимаются тем чем занимаются) никто овец там не разводит) если у вас такая новая бизнес идея,то удачи)



Цитата-//Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить//


Нормально живём,вода,еда,газ,тепло,интернет есть) новости читаем,за границу ездим,учимся,машины покупаем,что ещё надо обеспечить для нормальной жизни?) вот ЛГБТ нет как в Германии,да согласен) этого кому-то может нехватать) ну железного занавеса нет,кто хочет пусть едет) за удачей и за запахом....
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А на 5487 какой ответ ??//



Вопрос замазанный и ответ будет такой же)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1528
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.11.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Читаю новости о профессоре Соколове//



Сейчас псевдоисторик Понасенков "пляшет голый в своем замке" (если вы поняли о чем я) если нет загуглите Понасенков-Соколов конфликт)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8531
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.11.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вас девченок иногда умом не понять. Молодая, красивая 24 летняя из хорошей семьи с хорошим образованием, связалась с старым квазимодой. Студенты все поголовно о нем плохого мнения, самодур. Вот вам и трагический финал.
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