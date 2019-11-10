Цитата: Мститель:

Лучше бы мусор за собой в лесу убирали а не лесников отвлекали от работы.

Лично я не оставляю за собой даже обёртки от конфет. А тех, кто бутылки и пакеты в лесу разбрасывает, считаю, пардон быдлом. Такой мусор даже в тайге(!) видеть приходилось. Очень хотелось, чтобы эти гады попали на корм мишке. Я серьёзно.



Цитата: Мститель:

А при рубках учитывается в целом возраст насаждения (130 лет) а не отдельные деревья (90 лет). Биологи)

Да, биологи. Те самые, которые в биологию по призванию шли, а не лишь бы куда пойти. И дочитайте до конца внимательно, с включением понималки русского языка, разумеется. Тогда поймёте, что спорите просто ради спора.