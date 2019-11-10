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§ NG.kz
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогостоящий запуск уникального завода по сборке первых казахстанских планшетных компьютеров обернулся пшиком и громким скандалом. Судебное разбирательство завершено, виновные наказаны. «Курсив» - о дальнейшей судьбе прогремевшего на весь Казахстан предприятия.


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§ drakon
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17795
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У нас будет серьёзный бизнес.

Ах, белый порошок... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Для приезжающих гостей просто-напросто предусмотрительно разбирали, а потом собирали одни и те же планшеты."

Какая находчивость!
Напоминает сюжет из "Фитиля": в колхоз, специализирующийся на разведении племенных коров, приезжает с проверкой комиссия. Нужно показать ей коров-чемпионов. Но, поскольку фактически дело провалено, коровы просто ходячие скелеты, приводится упитанная корова председателя. Её оперативно перекрашивают в разные масти и раз за разом выставляют пред очи комиссии :-) Финал: последний выход - корова разукрашена шашечками такси :-)
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§ Козлов я
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные подробности:
Я боюсь за свою жизнь
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