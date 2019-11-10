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≡ Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогостоящий запуск уникального завода по сборке первых казахстанских планшетных компьютеров обернулся пшиком и громким скандалом. Судебное разбирательство завершено, виновные наказаны. «Курсив» - о дальнейшей судьбе прогремевшего на весь Казахстан предприятия.


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§ elektron
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Давно такого не видел.
В чём сущность и понимание? Не дойдёт? наверное , не наверное а точно. не вижу смыслы продолжать дискуссию. К сожалению
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§ лимон
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как тебе такое, Илон Маск?
было бы удивительно, если б наоборот с мешков вдруг на планшеты прыгнули :lol:

[Исправлено: лимон, 10.11.2019 - 19:56]
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§ Butch
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй единственное за что я действительно люблю Казахстан, так за то что он есть неиссякаемый источник ржача. Не тонкого юмора, вызывающего интеллигентную улыбку, а именно дикого безудержного ржача.
Ну в самом деле, вслушайтесь в фразы Цитата:
выпуске первого инновационного отечественного продукта – актауского «айпада»

Цитата:
и программным обеспечением, разработанным в РК

Это в стране, в которой дороги строить до сих пор нормально не могут. Да что там дороги, колбасу съедобную делать! Приходится российскую брать.
Ну а теперь, когда вся высокая технология и вовсе свелась к полипропиленовым мешкам, с пол-месяца хорошего настроения обеспечено.
И ведь главное ввернуть что-то типа "входит в программу ФИИР" или "жральня в рамках рухнамы" лишь бы было пафосно!
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§ Coopidon
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько ещё заводов по производству пакетов предстоит еще открыть?
И сколько из них в Кастанае?
Рс Панты, панты, как много в этом звуке... 8-)
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§ Сабыр
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мешки-да,наш уровень. И то не уверен что потянут выпуск. Какие планшеты,им самим не смешно было?:lol:
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§ Гога
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1620
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно , я промолчу
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§ Тот самый
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.KZ:
на заводе было собрано более 1 тыс. телевизоров, доход от их реализации составил 30 млн тенге,

Доход - не прибыль. Верно же? Т.е. 1 телевизор стоил 30 тыщ тенге? Минус расходы и они с него типа еще какую-то прибыль получали. Ох, как таких берут директорами.

Цитата:
NG.KZ
приступит к реализации проекта на территории бывшего завода планшетников в 2020 году. Здесь планируется выпускать мягкую упаковочную тару – биг-бэги.

Вроде как во всём мире отказываются от пластиковой упаковки и тары. А тут наоборот запуск планируют.
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§ Тот самый
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
колбасу съедобную делать! Приходится российскую брать


Ну, съедобность российской тоже под вопросом, не вся хорошая. Есть же у нас неплохая, Разумович например, в Федоровке, Камыстах делают колбасу из настоящего мяса. Только её в магазинах не найдешь. В Пешковке магазин есть на выезде, вот там продавали раньше.
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§ Butch
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

возможно у нас сильно разные претензии к колбасе. Ни Розумович ни Федоровка не делают её хорошо, может и из мяса но на вкус г...о. О Камыстах ничего не знаю.
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§ maxsaf
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Какие планшеты,им самим не смешно было?

Поначалу смешно, потом прошло финансирование, деньги сели на карман, приятной тяжестью, и смех сменился грустными мечтами об амнистии и радостными - о лазурных берегах

[Исправлено: maxsaf, 10.11.2019 - 22:37]
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§ kbkz1980
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4331
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
О Камыстах ничего не знаю.

Думаю как и о многих других фирмах.
Может тогда не стоит громко заявлять
Цитата:
[b]Butch: колбасу съедобную делать!
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§ maxsaf
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это бред) честно вам говорю,написали бред

Поясните, почему бред?
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§ Vit
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8528
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мешки тоже нам нужны)) . Мельниц много. Да черт с ними, с этими планшетами. Произведём мешок, туды насыпим муки и продадим её в Канаду. На вырученные деньги купим планшет в Китае. Как вам мой гениальный бизнес-план?

[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 22:03]
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§ КГСПС
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.11.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Произведём мешок, туды насыпим муки

Биг-бэг это совсем не мешок для муки.
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§ Vit
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8528
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Мы мелочиться не будем. У нас будет серьёзный бизнес. Только крупные поставки.
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