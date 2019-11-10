Butch Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 283

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 Пожалуй единственное за что я действительно люблю Казахстан, так за то что он есть неиссякаемый источник ржача. Не тонкого юмора, вызывающего интеллигентную улыбку, а именно дикого безудержного ржача.

Ну в самом деле, вслушайтесь в фразы Цитата: выпуске первого инновационного отечественного продукта – актауского «айпада»

Цитата: и программным обеспечением, разработанным в РК

Это в стране, в которой дороги строить до сих пор нормально не могут. Да что там дороги, колбасу съедобную делать! Приходится российскую брать.

Ну а теперь, когда вся высокая технология и вовсе свелась к полипропиленовым мешкам, с пол-месяца хорошего настроения обеспечено.

И ведь главное ввернуть что-то типа "входит в программу ФИИР" или "жральня в рамках рухнамы" лишь бы было пафосно!