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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 178 из 178«1...176177178
Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Тогда просто кронировать, с вертолета.))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А почему дешёвый

Хотел там местный, Казахстанский -
купить. Да вспомнил. Придётся
мешки - покупать... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кронировать, с вертолета.))

Не,спилим, дровами - продадим... :lol: :-o
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8527
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите какую клёвую аву для девченок нашёл. Забирайте кто хочет))
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4329
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.11.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хотел там местный, Казахстанский -купить.

А что местный немецкий не купил
А тыркаешь в ЭВМ годов СССР :lol: :-P :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4329
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.11.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Спасибо! Така красивая и с золотыми руками на форуме только Я :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А тыркаешь в ЭВМ годов СССР

Да, точно и карточки такие,
с дырками. Забыл как они - называются... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Забыл как они - называются...

Перфокарты ))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Така красивая и с золотыми руками

А борщ варить - умеешь?... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17793
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Перфокарты ))

Точно,точно. Зато Барбара-
не расшифрует... :lol: ;-)
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