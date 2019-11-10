Сталкер Николай ВОРОНИН: Разумный разворот #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 157

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Цитата: abaika95:

Противоречие в том) ...



Полностью согласен. Такой системе никак нельзя что-либо доверять. В том числе, и управление страной.



Ни раз высказывался на этот счёт, что "Карфаген должен быть разрушен". И "этот" тоже. Желательно, до основания, так как созданная мерзость никак не напоминает собой ни правоохранительную систему, ни судебную систему для цивилизованного общества. Но она для варварского общества вполне сойдёт.



Это, по сути, не в моих рассуждениях противоречие, а в самой действительности))) Доверять такой системе ничего нельзя, но она же есть, как некий гнойник или та же самая раковая опухоль. Так что может общество нецивилизованное, поэтому они (системы эти) такие и есть?



А вообще, я лишь изложил своё мнение касательно ужесточения наказания, в основном, по коррупционным составам. Чтобы эта безобразная рыбалка, сравненная с рыбалкой на канале "Discovery Channel", прекратилась, иначе это воспринимается уже ни как обыкновенное издевательство власти (к чему давно можно привыкнуть), а откровенное глумление над обществом и самим Здравым Смыслом: мы воруем, откаты, подкаты, раскаты и распилы повсеместные - дань традиции, взятки чемоданами берём; попались - штраф заплатили.. Причём кажется, что тут уже неважно, какая система вершит право цивилизованная или варварская.



Не ждать же появления цивилизованной системы правосудия, свойственной лишь цивилизованному обществу. Уж пусть вершит та, какая есть, и так, как она его вершит. Полагаю, и само нецивилизованное общество не желает, чтобы к казнокрадам так мягко относились. Или раз система "варварская" - то какие к ней вопросы? В этом у меня противоречие?!



Возникает простой вопрос: "Почему есть такая рыбалка"? Ни от того ли что вся элита, в том числе, политическая элита управления страной проворовались давно и безвозвратно, погрязнув в роскоши, сочтя себя ханами, султанами, баями, биями? Может они там именно от этого и понаписали такие дичайшие законы?



Ещё бы в УК РК по коррупционным составам ввели наказание: "погрозить пальчиком и отпустить", "погрозить без пальчика" или так: "просто потрясти пальчиком при оглашении приговора, но не грозить"



Ну и можно ещё на ряду с неприкосновенностью Ел-басы за какие бы то не было совершённые преступления дать неприкосновенность ещё куче всяких - судьям и ответсвенным работникам всяким, приближённым к телу правящему))))) В качестве "изюминки" на торте)))))



Вот замечательные примеры того, когда суды назначили суровое наказание за коррупцию, и то не факт, что так оно и будет. Чуток посидишь - отпустят... Главное, занести куда надо или кому надо. Воровской режим, что от него вообще ждать то можно... Остаётся только с отвращением до тошноты на это всё смотреть - и ждать.

Правосудие по-казахстански



[Исправлено: Сталкер, 10.11.2019 - 20:03]