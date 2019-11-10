Президент потребовал ужесточить наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом виде и скотокрадство. Похоже, что начинается разворот от гуманизации законодательства к ужесточению наказания за преступления. Давно пора. Читать новость
// Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное. // А право должно быть выше силы и денег.
То есть, по мнению автора, само право (которое, кстати, включает в себя и ключевые правовые документы ООН - ту же Всеобщую Декларацию Прав Человека), которые говорят: наказание не может унижать человеческое достоинство, должно развернуться и установить законом: тюрьма должна создать такие условия, чтобы сгноить человека (так как это место есть темное, грязное и мрачное). В этом суть посыла, по-другому он не воспринимается. Или автор может имел в виду: в законе прописать одно (условия содержания заключённых должны быть соответствующими), а на практике делать в таких местах условия ещё хуже, чем есть? Парадокс однако...
Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет... Как-то сопоставлять же надо это, кому доверяется вершить право и закон?
Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом. Действительно, дошло до маразма: за кражу дают порой в разы больше, чем за взятку... А разница? Там у кого-то конкретного украл, а во втором случае - у всех?
// Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.
А вот между этим, действительно, нет никакой причинно-следственной связи. Увы... Сама по себе отмена моратория на смертную казнь ничего и никому не даст (кроме сотни-другой убийц, которых казнят вместо ПЛС). Ели не расширить перечень уголовных составов, за который применяется казнь, от отмены моратория эффект нулевой. Допустим, отменится сейчас мораторий на неё? И что? Она же применяется только за убийства с особо квалифицирующими признаками, преступления против мира и безопасности человечества... И сразу Закон и Порядок? Да быть не может, так только в сказке...
Не могу понять, как можно совместить "Мудрость же государства именно в том и заключается, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость» и "Борьба с коррупцией у нас стала как рыбалка на телеканале «Дискавери»: поймали, показали. отпустили." с выводом :"необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок." И еще ,готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?
Я: готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?
Смертная казнь и есть КАЗНЬ, а не убийство. Приводящих её в исполнение всегда знакомят с преступлениями приговорённых, чтобы у них не развились всяческие комплексы и чувство вины. И, скорее всего, у таких людей железные нервы и чёткое осознание, что санитарная чистка человечества необходима
abaika95: у нас полный бардак в судебной системе и при этом вы за ужесточения наказания за тяжкие преступления и коррупционные) логично)
А в чём противоречие? Не понял.
Что там полнейший бардак - ни для кого не секрет (это не по-моему, это так есть, об этом даже глава государства говорил, сняв розовые очки, ему свойственные, а если даже он об этом сказал, можно считать что там полнейший мрак). На определённом уровне суд просто перестаёт работать (особенно - Верховный). В судебной системе там вообще галочно-палочный принцип работы.
А как можно вообще не ужесточать за коррупционные? Уже же до маразма дошли: штрафы за коррупцию!!! Штрафы!!! Типа скорость превысил)))) То есть за то, где во многих местах сроки исчисляют десятками лет или и того лучше - расстреливают.
Вот и гуманизация. Ничего в меру не бывает. Хотя вопрос спорный - в ней ли дело? Может дело и вовсе в менталитете: как за традицию карать можно?!))))
Доводилось общаться ч одним из тех, кого именовали сталинскими собаками ; ему пришлось стрелять как в басмачей, так и в офицеров до майора включительно /во время ВОВ/ ,а так же приводить в исполнение приговоры по 58ст. Да , нервы железные,на словах ни каких комплексов, но в газах не было радости даже после наркомовских. И поэтому , прежде призыва убивать нужно ответить - а я смогу сделать это .
Противоречие в том) что если в моем понимании когда в какой либо системе бардак-с то такой системе нельзя доверять не точто вершить судьбы людей а даже приближаться к людскому социуму со своим бардаком-с) а вы хотите этой системе позволит ещё и ужесточать свои (бардачные) наказания) вот этого я и не понял) где-то у вас что то не сходиться уравнение)
Цитата-//Доводилось общаться ч одним из тех, кого именовали сталинскими собаками//
Тоже был (неизгладимый) опыт общения с бывшим сотрудником внутренних дел (сталинских времён) так вот он говорил что: "хорошо что те времена закончились" но некогда не говорил что он в чем-то виноват,говорил "чистил" воздух от душегубов и врагов народа.
Полностью согласен. Такой системе никак нельзя что-либо доверять. В том числе, и управление страной.
Ни раз высказывался на этот счёт, что "Карфаген должен быть разрушен". И "этот" тоже. Желательно, до основания, так как созданная мерзость никак не напоминает собой ни правоохранительную систему, ни судебную систему для цивилизованного общества. Но она для варварского общества вполне сойдёт.
Это, по сути, не в моих рассуждениях противоречие, а в самой действительности))) Доверять такой системе ничего нельзя, но она же есть, как некий гнойник или та же самая раковая опухоль. Так что может общество нецивилизованное, поэтому они (системы эти) такие и есть?
А вообще, я лишь изложил своё мнение касательно ужесточения наказания, в основном, по коррупционным составам. Чтобы эта безобразная рыбалка, сравненная с рыбалкой на канале "Discovery Channel", прекратилась, иначе это воспринимается уже ни как обыкновенное издевательство власти (к чему давно можно привыкнуть), а откровенное глумление над обществом и самим Здравым Смыслом: мы воруем, откаты, подкаты, раскаты и распилы повсеместные - дань традиции, взятки чемоданами берём; попались - штраф заплатили.. Причём кажется, что тут уже неважно, какая система вершит право цивилизованная или варварская.
Не ждать же появления цивилизованной системы правосудия, свойственной лишь цивилизованному обществу. Уж пусть вершит та, какая есть, и так, как она его вершит. Полагаю, и само нецивилизованное общество не желает, чтобы к казнокрадам так мягко относились. Или раз система "варварская" - то какие к ней вопросы? В этом у меня противоречие?!
Возникает простой вопрос: "Почему есть такая рыбалка"? Ни от того ли что вся элита, в том числе, политическая элита управления страной проворовались давно и безвозвратно, погрязнув в роскоши, сочтя себя ханами, султанами, баями, биями? Может они там именно от этого и понаписали такие дичайшие законы?
Ещё бы в УК РК по коррупционным составам ввели наказание: "погрозить пальчиком и отпустить", "погрозить без пальчика" или так: "просто потрясти пальчиком при оглашении приговора, но не грозить"
Ну и можно ещё на ряду с неприкосновенностью Ел-басы за какие бы то не было совершённые преступления дать неприкосновенность ещё куче всяких - судьям и ответсвенным работникам всяким, приближённым к телу правящему))))) В качестве "изюминки" на торте)))))
Вот замечательные примеры того, когда суды назначили суровое наказание за коррупцию, и то не факт, что так оно и будет. Чуток посидишь - отпустят... Главное, занести куда надо или кому надо. Воровской режим, что от него вообще ждать то можно... Остаётся только с отвращением до тошноты на это всё смотреть - и ждать. Правосудие по-казахстански
Я: но в газах не было радости даже после наркомовских.
Простите не мог удержаться. как вы определяете в них радость??? Наказания должны быть физически ощутимыми: розги, палки, кулаки. А по ряду преступлений против человека и его имущества, ну там кражи, грабежи, убийства, издевательства, коррупционные проявления, предлагаю внедрить смертную казнь за рецидив.
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