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§ NG.kz
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогостоящий запуск уникального завода по сборке первых казахстанских планшетных компьютеров обернулся пшиком и громким скандалом. Судебное разбирательство завершено, виновные наказаны. «Курсив» - о дальнейшей судьбе прогремевшего на весь Казахстан предприятия.


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§ elektron
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Давно такого не видел.
В чём сущность и понимание? Не дойдёт? наверное , не наверное а точно. не вижу смыслы продолжать дискуссию. К сожалению
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§ лимон
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как тебе такое, Илон Маск?
было бы удивительно, если б наоборот с мешков вдруг на планшеты прыгнули :lol:

[Исправлено: лимон, 10.11.2019 - 19:56]
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§ Butch
Re: Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуй единственное за что я действительно люблю Казахстан, так за то что он есть неиссякаемый источник ржача. Не тонкого юмора, вызывающего интеллигентную улыбку, а именно дикого безудержного ржача.
Ну в самом деле, вслушайтесь в фразы Цитата:
выпуске первого инновационного отечественного продукта – актауского «айпада»

Цитата:
и программным обеспечением, разработанным в РК

Это в стране, в которой дороги строить до сих пор нормально не могут. Да что там дороги, колбасу съедобную делать! Приходится российскую брать.
Ну а теперь, когда вся высокая технология и вовсе свелась к полипропиленовым мешкам, с пол-месяца хорошего настроения обеспечено.
И ведь главное ввернуть что-то типа "входит в программу ФИИР" или "жральня в рамках рухнамы" лишь бы было пафосно!
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* Coopidon
Казахстанский завод планшетов перешел на выпуск пластиковых мешков
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.11.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько ещё заводов по производству пакетов предстоит еще открыть?
И сколько из них в Кастанае?
Рс Панты, панты, как много в этом звуке... 8-)
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