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§ NG.kz
Трое детей провалились под лед в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла 10 ноября. В 15.55 в Житикаринский ОП позвонили очевидцы, сообщившие, что трое детей тонут на городском озере. Двое - учащиеся начальных классов cредней школы №9, третий - воспитанник старшей группы мини-центра.
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§ Vit
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8524
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем малыши. Мой такой. Дай бог что б третий выкарапкался из реанимации.
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§ Victor Yang
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родителям. Третьему - скорого выздоровления.
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