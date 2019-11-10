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§ NG.kz
Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного. ЧП произошло в темное время суток 9 ноября около 19.00. Мальчика спасло то, что друг, с которым он был, немедленно позвонил в пожарную службу.
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§ Butch
Re: Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
люк, глубина которого 4 м

Люк колодца, глубина которого 4 м. Не уподобляйтесь пожалуйста нашим косноязычным гос.служащим.

Цитата:
Почему и как долго

Потому что "металлисты" сперли крышку, и всем просто наплевать на это.
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§ Butch
Re: Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса.

То есть как обычно скоб для спуска и подъёма в кольцах колодца нет, а должны быть. Колодец находится в общественном месте, не соответствует нормам безопасности, а ответственные лица наверняка до сих пор занимают свои посты и получают доход за счёт бюджета.
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§ лимон
Re: Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повезло что не один был, и помощь вызвали
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§ maxsaf
Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3997
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, эту статью прочитали? Тут все обьективно нормально?
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