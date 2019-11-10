Цитата: Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса.

То есть как обычно скоб для спуска и подъёма в кольцах колодца нет, а должны быть. Колодец находится в общественном месте, не соответствует нормам безопасности, а ответственные лица наверняка до сих пор занимают свои посты и получают доход за счёт бюджета.