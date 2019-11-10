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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//думаю иметь огромное поголовье овец - это круто/


Предложите там у вас в Манитобе) овец на всяких производствах разводить) этж круто
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на всяких производствах разводить) этж круто

Всякие производства производством занимаются. Но ваше - оно другое, если вы не заметили ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Предложите там у вас в Манитобе)

Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить, может чего и получится 8-)
Пс: Предложите

[Исправлено: elektron, 10.11.2019 - 13:13]
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