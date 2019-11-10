abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5509





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1524

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:25 Цитата-//воучениями)А давайте все-таки "НГ", как владелец этой площадки, будем решать, кто и что тут обсуждает, господин abaika95. Вы вправе высказывать свое мнение о публикациях, как и остальные участники форума. Но, извините, рамки обсуждения определяем мы. Недопустимо дискриминировать участников форума по любому признаку. Это наше правило. Считайте это предупреждением.//







Принял.понял.



никому не навязываю ничего и не собирался) люблю форум НГ как площадку для выражения своего мнения по многим вопросам,без цензуры(кроме откровенных осокобрлений) просто для участников форума из дальнего и ближнего зарубежья описал свою позицию) меня в "защитники" определили а я просто за объективность позиции только и всего))