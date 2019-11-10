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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт поуехавшие разбушевались, местным слово уже не дают сказать)) 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

По моему всё с точностью до наоборот ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Ждем Абайку, будем обсуждать обьективно. )). А то щас начнутся одни гадости. Должно же быть и что-то хорошее в этой статье

Бедный "пешеход" так не хорошо написал :lol: ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//воучениями)А давайте все-таки "НГ", как владелец этой площадки, будем решать, кто и что тут обсуждает, господин abaika95. Вы вправе высказывать свое мнение о публикациях, как и остальные участники форума. Но, извините, рамки обсуждения определяем мы. Недопустимо дискриминировать участников форума по любому признаку. Это наше правило. Считайте это предупреждением.//



Принял.понял.

никому не навязываю ничего и не собирался) люблю форум НГ как площадку для выражения своего мнения по многим вопросам,без цензуры(кроме откровенных осокобрлений) просто для участников форума из дальнего и ближнего зарубежья описал свою позицию) меня в "защитники" определили а я просто за объективность позиции только и всего))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я просто за объективность позиции только и всего

По поводу завода по производству планшетов вы достаточно обьективно высказались. Цитирую: ниче не скажу хорошего )))))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
никому не навязываю ничего и не собирался)

а нет то как же Цитата:
abaika95:
Принял.понял.

будем надеется 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Цитирую: ниче не скажу хорошего//


Не объективно не субъективно в этом случае просто никак) то был вам ответ на ваш коммент про Абайка придет скажет что-то хорошее)
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
добровольно

Отнюдь. Ответ, содержащий часть цитаты из соцсети о совете, который не спрашивали , удален.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то был вам ответ на ваш коммент

Ну тогда не могли бы вы саму статью прокомментировать обьективно, а не мой коммент?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:

Ясно. Лучше удаленные коменты игнорировать. Иначе потом без них беседа выглядит странно для тех, кто удаленку не читал
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну тогда не могли бы вы саму статью прокомментировать обьективно, а не мой коммент?//


Не могли бы) если не заметили не все комментирую)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не могли бы) если не заметили не все комментирую

Заметили. Есть статьи, после которых ни одного хорошего слова на ум не приходит. Сочувствую, но такова обьективная реальность. А я умудрился там даже сельское хозяйство похвалить 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть статьи, после которых ни одного хорошего слова на ум не приходит. Сочувствую, но такова обьективная реальность. А я умудрился там даже сельское хозяйство похвалить//


Согласен что хорошего слова не находится. А вы просто умудрились там проявить свой неуместный сарказм
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вы просто умудрились там проявить свой неуместный сарказм

Я так не считаю. Думаете - делать пакеты это круто? Я думаю иметь огромное поголовье овец - это круто.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3891
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.11.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не объективно не субъективно в этом случае просто никак)

это просто реально :-P
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