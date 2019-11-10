Я Администрация Аракарагайского лесхоза прокомментировала народную новость о вырубке леса #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 50

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:15 "По толщине ствола я бы оценил их возраст в "

Всё довольно просто : наклонитесь пониже и внимательно начинайте считать количество ярусов кроны, включая отмершие. Первый /самый нижний /ярус появляется на третьем году после прорастания семечки . Затем - ярус в год. Расстояния между ярусами подскажет вам насколько "урожайным " был год. Кстати, диаметр ствола тоже зависит от "урожайности" годов произрастания и не может служить критерием

Опять оставили место для домыслов. Жаль. Все это вам могли объяснить в лесничестве



[Исправлено: Я, 10.11.2019 - 15:20]