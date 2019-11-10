Сталкер Николай ВОРОНИН: Разумный разворот #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 155

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 // Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное.

// А право должно быть выше силы и денег.



То есть, по мнению автора, само право (которое, кстати, включает в себя и ключевые правовые документы ООН - ту же Всеобщую Декларацию Прав Человека), которые говорят: наказание не может унижать человеческое достоинство, должно развернуться и установить законом: тюрьма должна создать такие условия, чтобы сгноить человека (так как это место есть темное, грязное и мрачное). В этом суть посыла, по-другому он не воспринимается. Или автор может имел в виду: в законе прописать одно (условия содержания заключённых должны быть соответствующими), а на практике делать в таких местах условия ещё хуже, чем есть? Парадокс однако...



Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет... Как-то сопоставлять же надо это, кому доверяется вершить право и закон?



Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом. Действительно, дошло до маразма: за кражу дают порой в разы больше, чем за взятку... А разница? Там у кого-то конкретного украл, а во втором случае - у всех?



// Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.



А вот между этим, действительно, нет никакой причинно-следственной связи. Увы... Сама по себе отмена моратория на смертную казнь ничего и никому не даст (кроме сотни-другой убийц, которых казнят вместо ПЛС). Ели не расширить перечень уголовных составов, за который применяется казнь, от отмены моратория эффект нулевой. Допустим, отменится сейчас мораторий на неё? И что? Она же применяется только за убийства с особо квалифицирующими признаками, преступления против мира и безопасности человечества... И сразу Закон и Порядок? Да быть не может, так только в сказке...



[Исправлено: Сталкер, 10.11.2019 - 14:59]