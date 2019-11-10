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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37210
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент потребовал ужесточить наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом виде и скотокрадство. Похоже, что начинается разворот от гуманизации законодательства к ужесточению наказания за преступления. Давно пора.
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§ Сталкер
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
// Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное.
// А право должно быть выше силы и денег.

То есть, по мнению автора, само право (которое, кстати, включает в себя и ключевые правовые документы ООН - ту же Всеобщую Декларацию Прав Человека), которые говорят: наказание не может унижать человеческое достоинство, должно развернуться и установить законом: тюрьма должна создать такие условия, чтобы сгноить человека (так как это место есть темное, грязное и мрачное). В этом суть посыла, по-другому он не воспринимается. Или автор может имел в виду: в законе прописать одно (условия содержания заключённых должны быть соответствующими), а на практике делать в таких местах условия ещё хуже, чем есть? Парадокс однако...

Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет... Как-то сопоставлять же надо это, кому доверяется вершить право и закон?

Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом. Действительно, дошло до маразма: за кражу дают порой в разы больше, чем за взятку... А разница? Там у кого-то конкретного украл, а во втором случае - у всех?

// Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.

А вот между этим, действительно, нет никакой причинно-следственной связи. Увы... Сама по себе отмена моратория на смертную казнь ничего и никому не даст (кроме сотни-другой убийц, которых казнят вместо ПЛС). Ели не расширить перечень уголовных составов, за который применяется казнь, от отмены моратория эффект нулевой. Допустим, отменится сейчас мораторий на неё? И что? Она же применяется только за убийства с особо квалифицирующими признаками, преступления против мира и безопасности человечества... И сразу Закон и Порядок? Да быть не может, так только в сказке...

[Исправлено: Сталкер, 10.11.2019 - 14:59]
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Сталкера-//Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом//

Его же цитата раньше -//Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет//


То есть по вашему, у нас полный бардак в судебной системе и при этом вы за ужесточения наказания за тяжкие преступления и коррупционные) логично)
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу понять, как можно совместить "Мудрость же государства именно в том и заключается, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость» и "Борьба с коррупцией у нас стала как рыбалка на телеканале «Дискавери»: поймали, показали. отпустили." с выводом :"необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок."
И еще ,готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
И еще ,готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?

Автор? Не знаю. Я - готов... 8-) 8-) :-o
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