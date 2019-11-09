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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Макс,Електрон последний раз что хорошее про Казахстан писали?)

Мне - нечего. Даже если очень постараться.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не боится лицо свое показывать как тот Сталкер) уважаю его за это) а остальные так ссыкуны-провокаторы

Сталкер периодически отгребает по полной программе за свою публичность. Но что поделать - работа такая. А вот ваша личность наврятли кому-то из форумчан известна. И какой мы из этого теперь должны сделать вывод? Ссыкун-защитник? :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 21:55
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

А можно то же самое, только добрыми словами? ))
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.11.19 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
можно то же самое, только добрыми словами? ))

изо всех сил самые добрые выбирал! :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//какой мы из этого теперь должны сделать вывод? Ссыкун-защитник?//



А где я кого защищаю?) Я радею за малую но объективность в обсуждении различных вопросов)

И так то уже говорил и про вас мне мало что известно и про остальных формучан) можем поделиться на различные группировки ссыкунов) но Сталкер будет вне наших тусовок)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А где я кого защищаю?

Ни кого, а что. КЗ от поуехавших правдорубов с их нравоучениями.))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я радею за малую но объективность в обсуждении различных вопросов

Давайте обсуждать обьективно, какую статью желаете обсудить?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, а что. КЗ от поуехавших правдорубов с их нравоучениями//


Нет это не защита) я за объективное восприятие только и всего) если уехал в другую страну нечего лезть со своими субъективными нравоучениями)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Давайте обсуждать обьективно, какую статью желаете обсудить?//


Не статью а материал под которым есть ваши комментарии) и конкретно на комментарии (и не только конкретно ваши) надо и делать упор)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1617
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если уехал в другую страну нечего лезть
---Вроде тут свободная площадка для выражения своего мнения . Или вы хотите ввести допуск , батенька ?? Это уже дискриминация в прямом виде.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2937
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 10.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Уж извините,не выдержал.Не люблю,когда моё имя полощут,приписывая мне то,чего я не говорил или делал.Я требую подтверждения твоим словам,не сильно развитый в интеллектуальном плане понаехавший.И да,нам всем,поуехавшим,есть с чем сравнивать.И если вы,понаехавшие,не видели ничего лучше своего аула,то не надо свой аульский менталитет применять по отношению ко всей стране.Поэтому вас,понаехавших, и не любят ваши же соплеменники из городов.Потому что по вам,понаехавшим,судят о всех казахах.По вашему отношению ко всему.А потом вы ещё возмущаетесь - а почему же к вам такое отношение?!Просто будьте нормальными людьми,без всех этих закидонов типа"это наша страна и не надо нас учить!"Надо!И причём учить надо жёстко.Чтобы выбить из вас весь этот ваш аульный менталитет,чтобы вы приобщались к нормальным,человеческим,а не родоплеменным ,отношениям.Очнитесь!На дворе 21-ый век!Вылазьте уже из своего кочевого прошлого!Не придумывайте себе великого прошлого,не изобретайте героев,не принижайте тех,кто сохранил вас как нацию,не переименовывайте всё подряд в безумном желании вытравить память.И тогда в Казахстане всё будет хорошо.Не надо везде пытаться в начальники ставить казахов,давайте назначать компетентных людей!Ведь от этого зависит будущее ВСЕГО Казахстана,а не только одних казахов.Если вы говорите о многонациональном Казахстане,а не словоблудите.
ПыСы.Кстати,аватарка ОЧЕНЬ соответствует,правильно подобранная.
ПыПыСы.Модератор,если это не пропустят,тогда я пойму,что против меня ввели персональные санкции.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1263
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вай! Наш земляк объявился! Видно, есть, что нам поведать :-)
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