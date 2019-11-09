Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #5487





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Регистрация: 18.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 14:06 Цитата: abaika95:



Уж извините,не выдержал.Не люблю,когда моё имя полощут,приписывая мне то,чего я не говорил или делал.Я требую подтверждения твоим словам,не сильно развитый в интеллектуальном плане понаехавший.И да,нам всем,поуехавшим,есть с чем сравнивать.И если вы,понаехавшие,не видели ничего лучше своего аула,то не надо свой аульский менталитет применять по отношению ко всей стране.Поэтому вас,понаехавших, и не любят ваши же соплеменники из городов.Потому что по вам,понаехавшим,судят о всех казахах.По вашему отношению ко всему.А потом вы ещё возмущаетесь - а почему же к вам такое отношение?!Просто будьте нормальными людьми,без всех этих закидонов типа"это наша страна и не надо нас учить!"Надо!И причём учить надо жёстко.Чтобы выбить из вас весь этот ваш аульный менталитет,чтобы вы приобщались к нормальным,человеческим,а не родоплеменным ,отношениям.Очнитесь!На дворе 21-ый век!Вылазьте уже из своего кочевого прошлого!Не придумывайте себе великого прошлого,не изобретайте героев,не принижайте тех,кто сохранил вас как нацию,не переименовывайте всё подряд в безумном желании вытравить память.И тогда в Казахстане всё будет хорошо.Не надо везде пытаться в начальники ставить казахов,давайте назначать компетентных людей!Ведь от этого зависит будущее ВСЕГО Казахстана,а не только одних казахов.Если вы говорите о многонациональном Казахстане,а не словоблудите.

ПыСы.Кстати,аватарка ОЧЕНЬ соответствует,правильно подобранная.

ПыПыСы.Модератор,если это не пропустят,тогда я пойму,что против меня ввели персональные санкции.