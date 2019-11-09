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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати,у вас такие субпродукты продаются?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Кстати,у вас такие субпродукты продаются?

Не знаю. Но в понедельник могу узнать.
Кому надо - заказывайте... :lol: :oops: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты вначале приготовь,продегустируй
Отзыв нам напиши.
Сочетается ли блюдо с соусом твоим немецким :-P :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну ты вначале приготовь,продегустируй

Кого, мозги? Чьи?... :lol: :oops: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Субпродукты.
И мозги и семенники и хвостик поросячий
У вас же в магазах всего навалом
Глядишь в консервах тоже есть
Тебе готовить не надо :lol: :-P
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че такое семенники?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А че такое семенники?

Лилли, ну объясни, ты,
наконец человеку... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех - причастных к этому Празднику.

Поздравляю!!!... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. 0.7 литра седня на сайт заходил.
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