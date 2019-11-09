kbkz1980 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2630





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Регистрация: 23.05.16 (Пользователи) Отправлено: - 22:40 Цитата: drakon:



Субпродукты.

И мозги и семенники и хвостик поросячий

У вас же в магазах всего навалом

Глядишь в консервах тоже есть

Тебе готовить не надо