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≡ Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37210
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 1 октября 2019 года в зале ДК сидели люди, которых пригласили отметить День пожилых. А 26 октября сельчане узнали, что его закрывают — не будут топить, освещать, так как здание разрушается.Ответственность за его эксплуатацию в таком виде нести некому.
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§ Vit
Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом культуры «Аят»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:

Вот именно. Забаламутили людей. Не кто не даст в некуда 200 лямов. К тому же в новых реалиях, такой дк не нужен селу. Жирно такой содержать.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Жители села Майское берутся сами спасти от разрушения дом...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 10.11.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ип Андрей АНШЮТЦ :-) новый налогоплатильщик , единственная польза для бюджета района...и головная боль для самого Андрея 8-)
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