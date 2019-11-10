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≡ У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37206
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов поделился мнением о причинах коррупции в стране и способах борьбы с ней. Свое мнение он высказал, выступая на первом антикоррупционном форуме "Адалдык аланы" в Алматы.
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§ yudjin
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А у нас дом заканчивается там, где порог.

открыл америку... я давно уже понял, что у каждого понятие "Дом" разное...
у кого он начинается от своей двери, тот только в квартире и шуршит, у кого от подъездной двери - у того и на лестнице чистота-цветочки, есть и те у кого от двора... но таких единицы.

Цитата:
Схема досталась нам по наследству.

господи, но хоть тут не советский союз виноват и кляты коммуняки... а скорее рухнама.
Усё, запишут режиссёра во враги руханизации... люстрацию устроят.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Может он имел ввиду по наследству от СССР.))

[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:43]
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§ Vit
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ваще хорошо что видные деятели, стали открыто говорит то, что в обществе уже лет 10 обсуждается. Хотя как всегда с опозданием.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думал это только я такой .) я тож хожу по комнатам и свет после детей выключаю. Правда не ругаюсь что б не испугать) а то перестанут в гости приходить)Цитата:
А мой дед всегда ходил, за мной свет выключал везде. 


[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:52]
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§ Козлов я
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самая главная проблема в том, что у нас отсутствует чувство дома


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§ таноми52
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 10:56
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* abaika95
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1511
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советская ментальность помноженная на родовые кочевничие традиции выдали современный результат) если государственное значит ни чье и тяни всех родственников за собой,после нас хоть потоп и трава не расти)


Кстати Российские социологи выводят свою национальну тягу к коррупции от монголо-татарского ига) мол монголы привили свою варварскую сущность древней Руси от того и пошло воровство на земле Русской) но я все больше и больше прихожу к мнению что не в истории дело,само географическое пространство порождает в нас такое отношение к государству,обществу,семье веками наши предки жили на таких просторах с такими богатствами зарытыми в землю что уже на подсознательном уровне в нас зарадилась мысль,ай земля все вытерпит новое родит,так и государство у нас воспринимаеться ай выкачаем нефть что-нибудь другое найдем,главное сейчас красиво жить и гулять. Европейцы в этом плане по жаднее по скупее, тысячелетиями жить на маленькой территории где вокруг тебя в пределах 100-200 км такие же злыдни живут и готовы воевать с тобой за гектар виноградников и породило современную западную систему ценностей и поэтому они нас и воспринимают как варваров покупающих себе все эти меха,золото и живущих не по средствам) мда,менталитет надо менять

[Исправлено: abaika95, 10.11.2019 - 12:51]
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§ Я
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свободный пересказ пятого "Черного слова" великого Абая
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