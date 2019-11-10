abaika95 У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1511

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:50 Советская ментальность помноженная на родовые кочевничие традиции выдали современный результат) если государственное значит ни чье и тяни всех родственников за собой,после нас хоть потоп и трава не расти)





Кстати Российские социологи выводят свою национальну тягу к коррупции от монголо-татарского ига) мол монголы привили свою варварскую сущность древней Руси от того и пошло воровство на земле Русской) но я все больше и больше прихожу к мнению что не в истории дело,само географическое пространство порождает в нас такое отношение к государству,обществу,семье веками наши предки жили на таких просторах с такими богатствами зарытыми в землю что уже на подсознательном уровне в нас зарадилась мысль,ай земля все вытерпит новое родит,так и государство у нас воспринимаеться ай выкачаем нефть что-нибудь другое найдем,главное сейчас красиво жить и гулять. Европейцы в этом плане по жаднее по скупее, тысячелетиями жить на маленькой территории где вокруг тебя в пределах 100-200 км такие же злыдни живут и готовы воевать с тобой за гектар виноградников и породило современную западную систему ценностей и поэтому они нас и воспринимают как варваров покупающих себе все эти меха,золото и живущих не по средствам) мда,менталитет надо менять



[Исправлено: abaika95, 10.11.2019 - 12:51]