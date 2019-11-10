yudjin Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6207

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:33 Цитата: А у нас дом заканчивается там, где порог.

открыл америку... я давно уже понял, что у каждого понятие "Дом" разное...

у кого он начинается от своей двери, тот только в квартире и шуршит, у кого от подъездной двери - у того и на лестнице чистота-цветочки, есть и те у кого от двора... но таких единицы.



Цитата: Схема досталась нам по наследству.

господи, но хоть тут не советский союз виноват и кляты коммуняки... а скорее рухнама.

Усё, запишут режиссёра во враги руханизации... люстрацию устроят.