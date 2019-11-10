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≡ У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный казахстанский режиссер Ермек Турсунов поделился мнением о причинах коррупции в стране и способах борьбы с ней. Свое мнение он высказал, выступая на первом антикоррупционном форуме "Адалдык аланы" в Алматы.
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§ yudjin
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6207
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А у нас дом заканчивается там, где порог.

открыл америку... я давно уже понял, что у каждого понятие "Дом" разное...
у кого он начинается от своей двери, тот только в квартире и шуршит, у кого от подъездной двери - у того и на лестнице чистота-цветочки, есть и те у кого от двора... но таких единицы.

Цитата:
Схема досталась нам по наследству.

господи, но хоть тут не советский союз виноват и кляты коммуняки... а скорее рухнама.
Усё, запишут режиссёра во враги руханизации... люстрацию устроят.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Может он имел ввиду по наследству от СССР.))

[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:43]
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§ Vit
Re: У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ваще хорошо что видные деятели, стали открыто говорит то, что в обществе уже лет 10 обсуждается. Хотя как всегда с опозданием.
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§ Vit
У казахстанцев есть неземная тяга к роскоши - Ермек Турсунов о причинах коррупции
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8517
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я думал это только я такой .) я тож хожу по комнатам и свет после детей выключаю. Правда не ругаюсь что б не испугать) а то перестанут в гости приходить)Цитата:
А мой дед всегда ходил, за мной свет выключал везде. 


[Исправлено: Vit, 10.11.2019 - 08:52]
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