Цитата: Добринцофф:

Ну как доступной, плацкарт Кустанай-Барановичи 55000тнг,летом покупал,мне кажется за эти деньги можно было самолётом с Че до Минска долететь.

С Че куда угодно можно долететь.



Я вам лайфхак подскажу интересный и очень удобный по времени, может быть пригодится.

Из Москвы поезд 010 Москва - Самара (качественный) отправление с Казанского удобнейшее 20:08

Утром в Самаре удобно (в 10:33 по Москве) всего через 20 минут после прибытия в Самару, из Самары отправляется белорусский поезд Барановичи - Караганда.

Поскольку в Самаре стоят долго, то скорее всего вы выйдете из одного поезда и сделав несколько шагов сядете в другой в вокзал даже не заходя. И едете на нем до Кустаная.



А на самолете два раза сесть придется, В Москве и Астане, а потом назад лететь до Костаная.

И по времени СУТКИ почти вы проведете в транзитниках аэропортов. А они далеко не лучшие аэропорты мира.



Вариант слетать туда-обратно из МСК до Кустаная.





Из Минска ещё пушистее маршруты выходят.

В одну сторону.





Так что Челябинск или ЕКБ варианты намного оптимальнее по ценам, и по отсутствию диких лагов ожидания пересадок в транзитниках.

В челябинском узле с транспортом всё отлично, а до города Ко скорее шайтан-маршруткой или автобусом.



Для сравнения в Сочи прямо сейчас могу за 1278р. по своей карте.

Ох и дорогое это удовольствие туризм к вашим достопримечательностям и шедеврам акиматского труда.

Как в Южную Америку к сокровищам Инков!

