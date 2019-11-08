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≡ О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 30 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах на бюджетной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии в Казахстане российско-казахстанских школ и университетов.
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте.

Согласен, бро! Тогда почему я ДОЛЖЕН уступать место "апашкам" в автобусе, в очереди и т.д.? И попробуй только не уступи - "Тебя (именно на "ты") что, не учили уступать место женщинам и старшим????" Да, учили. А вы своих отпрысков учите уступать только по нацпризнаку или как или где??? Но мне уже - полтос. Когда мне начнут уступать? Когда с костылём начну ходить? Да и то - не уверен...
Нет, мне не трудно постоять, мне- трудно пережить эту дискриминацию...
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Они всем дачникам уступают место будь ты Василий Петрович или Самуил Абрамович.


Возможно... Но доехав до Затобольска - их как-будто подменяют. Или одни выходят, а другие садятся. Из Затобольска в город (и обратно) - совсем другая картина, регулярно. Езжу раз в неделю...
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§ 3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO


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Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 09.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "По этикету не кто не обязан вам уступать место в транспорте"
Насчет этикета не знаю, но так-то, да, за проезд платят все одинаково, поэтому у всех равное право на "сидячее" место в автобусе, плевать на пол, возраст и т.п.)
Я как-то был свидетелем, когда две бабы в автобусе разосрались: обе примерно одного возраста, но одна была с ребенком, лет 4-5 и он занял соседнее место с ней. Оппонентка возмущалась, мол хрена он будучи бесплатным пассажиром едет не на коленях у нее, а занимает целое место посадочное.
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§ Добринцофф
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6795
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это единственный способ попасть БЕЗ ПЕРЕСАДОК в центр России, на белорусском поезде, в центр России, с стабильной доступной ценой билетов

Ну как доступной, плацкарт Кустанай-Барановичи 55000тнг,летом покупал,мне кажется за эти деньги можно было самолётом с Че до Минска долететь.
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
и он занял соседнее место с ней.

Цитата:
3DO:
Я как-то

Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!!! сидеть отдельно, но платить я буду только за взрослого, "диточкам" до 7 ведь бесплатно. Некоторые "не замечают", что диточка в грязной обуви стоит на сидушке. Ну она ж - "диточка"....
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§ 3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1968
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 10.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!!! сидеть отдельно"
Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое))))))
Вот чтобы избегать таких ситуаций, я открыл для себя машину. А когда она сломана и приходится ездить на автобусе, то либо еду стоя, либо забиваюсь на задние ряды, туда редко вышеописанный контингент садится))
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§ Серый волк
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Серый волк


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Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.11.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну как доступной, плацкарт Кустанай-Барановичи 55000тнг,летом покупал,мне кажется за эти деньги можно было самолётом с Че до Минска долететь.

С Че куда угодно можно долететь.

Я вам лайфхак подскажу интересный и очень удобный по времени, может быть пригодится.
Из Москвы поезд 010 Москва - Самара (качественный) отправление с Казанского удобнейшее 20:08
Утром в Самаре удобно (в 10:33 по Москве) всего через 20 минут после прибытия в Самару, из Самары отправляется белорусский поезд Барановичи - Караганда.
Поскольку в Самаре стоят долго, то скорее всего вы выйдете из одного поезда и сделав несколько шагов сядете в другой в вокзал даже не заходя. И едете на нем до Кустаная.

А на самолете два раза сесть придется, В Москве и Астане, а потом назад лететь до Костаная.
И по времени СУТКИ почти вы проведете в транзитниках аэропортов. А они далеко не лучшие аэропорты мира.

Вариант слетать туда-обратно из МСК до Кустаная.


Из Минска ещё пушистее маршруты выходят.
В одну сторону.


Так что Челябинск или ЕКБ варианты намного оптимальнее по ценам, и по отсутствию диких лагов ожидания пересадок в транзитниках.
В челябинском узле с транспортом всё отлично, а до города Ко скорее шайтан-маршруткой или автобусом.

Для сравнения в Сочи прямо сейчас могу за 1278р. по своей карте.
Ох и дорогое это удовольствие туризм к вашим достопримечательностям и шедеврам акиматского труда.
Как в Южную Америку к сокровищам Инков!
:lol:
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§ Сыкымы
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое))))))

Они там живут в своём мире, зачем мне туда лезть? Но когда они со своими "хотелками" лезут в окружающее их общество - тогда и нарываются...
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§ Серый волк
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Москва - Че
Нашлись на авиасалес
10 числа несколько рейсов до 3 тыс рублей.
Но это безбагажные полубеды. реально с баг за 4 с хвостиком и в неудобное время.
За удобные часы нужно выкладывать много больше.


Купить билеты на поезд сейчас из Минска в Костанай напрямую от 8 332 ₽ ЕСЛИ БРАТЬ БИЛЕТ В РФ!

Барановичи — Караганды ЭРБЧ15 нояб 21:55 В пути 2 дн. 14 ч 18 нояб 15:18 Минск-Пасс.Кустанай плацкарт: 95от 8 332 ₽ купе: 34шт. от 14 954 ₽
Но это на рубли и из РФ.

Для жителей Беларуси существенно дешевле, если брать от них.
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§ maxsaf
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3979
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
жизнь не станет лучше когда нам на наши косяки и неустроенность социума будут постоянно указывать поуехавшие, сами уехали и нам теперь г***т, я против такой "политики"

А кто должен указывать на косяки? Местные много чего не видят по той простой причине, что им не с чем сравнивать. Те единицы, которые везде бывают, они вроде бы и местные, и вроде бы видят разницу, но при этом понимают, что ничего изменить нельзя - и тупо начинают вещички собирать. Я тоже много чего воспринимал как норму. Но теперь есть с чем сравнить - и со стороны виднее. Могу привести массу примеров того, что мне казалось нормальным, а теперь я так не считаю.
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§ Butch
Re: О работе филиала российского вуза в Костанае высказался...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Местные много чего не видят

Я полагаю что даже если местный будет говорить столь же нелицеприятно о стране реакция будет аналогичной.
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